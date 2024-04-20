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汽車臨停「車上擺9顆麻將」！真實用途曝光　2.9萬人愣：實在聰明

▲網友發現有汽車臨停路邊，車上擋風玻璃處擺放9顆麻將，讓人好奇這個用途為何。（圖/路上觀察學院）
▲網友發現有汽車臨停路邊，車上擋風玻璃處擺放9顆麻將，讓人好奇這個用途為何。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

汽車臨停這招還真的沒看過！有在開車的人都知道，有時候出門到了某些地方車位總是非常難找，因而車子有時候會停在尷尬的地點，像是可能借停別人家門口等等，但有道德的車主，總是會留下自己的電話號碼，希望如果真的有人要進出或者有緊急狀況時，可以致電給自己。而近日，就有網友分享自己看到有臨停的車輛，在車上放了9顆麻將，內容包括「筒子以及白板」，其真實用途曝光後，引爆廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「當你臨停沒有名片紙卡留電話，剛好車上有一副麻將的時候」只見貼出的照片，該車上擺放了9顆麻將在顯眼的擋風玻璃位置，其組成是由「麻將筒子以及白板」所組成，如果沒有在打麻將的人還真的不太知道是什麼意思，甚至認為這只是裝飾。

▲原來，該車主沒有紙筆可以留電話號碼，正好車上有麻將，就利用筒子以及白板來拼出「電話號碼」。（圖/路上觀察學院）
▲原來，該車主沒有紙筆可以留電話號碼，正好車上有麻將，就利用筒子以及白板來拼出「電話號碼」。（圖/路上觀察學院）
不過實際一看，原來這是車主將自己的「電話號碼」化身成為麻將，白板就是代表0，而一筒至九筒則是代表數字1至9，相當的聰明。貼文曝光後，吸引超過2.9萬人按讚留言「笑死我了，這車主根本天才吧」、「好聰明的想法喔，真的一目瞭然耶」、「麻將老手的我馬上就懂意思了，實在很聰明耶這個車主」、「電話號麻......」、「09217什麼357....懂的人都懂」。

臨停路邊不造成別人困擾！車主留電話自有一套

然而在眾多的留言當中，發現不少的車主確實都會遇到「偶爾要臨停」的時候，有人是以傳統的紙筆書寫夾在雨刷上，也有人早就跟網友討論的車主一樣是用麻將排列在車內，白板也同樣是當數字0，只不過該車主的數字1至9，則是使用麻將一萬至九萬，真的是相當有趣。

▲貼文吸引超過2.9萬人朝聖，也有車主分享自己也是擺放麻將來留電話，只是自己使用的是萬子。（圖/路上觀察學院）
▲貼文吸引超過2.9萬人朝聖，也有車主分享自己也是擺放麻將來留電話，只是自己使用的是萬子。（圖/路上觀察學院）
路邊臨停小工具推薦！不用250元就美觀又方便

而如果說到路邊臨停的小工具的話，《NOWnews》記者也推薦大家除了使用「趣味麻將方法」、「紙筆書寫」之外，其實網購平台上面也有販售所謂的「翻蓋臨時停車牌」，他可以隨時擺在車上顯眼的地方，只要是到了臨停的時候，就可以將該停車牌擺上擋風玻璃的位置，方便讓其他人可已透過電話快速找到車主。

過去記者的友人就是有使用類似的「翻蓋臨時停車牌」，結果下車時大燈忘記關閉，沒有想到有好心人看到之後，發現友人的車子上有該停車牌電話，直接致電告知，才讓車子不至於沒有電。如果有開車的民眾，該「臨時停車牌」真的是不錯的工具，在網購平台購買價格都不超過250元，非常實用又便宜！

▲像是這種停車牌更換號碼快速且便宜，有在開車的人車上準備一個非常的方便。（圖/安伯特汽車百貨YT）
▲像是這種停車牌更換號碼快速且便宜，有在開車的人車上準備一個非常的方便。（圖/安伯特汽車百貨YT）

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