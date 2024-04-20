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台抗議M503銜接航線「W122、W123」啟用！中國官媒：叫屈叫錯方向

▲兩岸近日因為中國民航局宣布啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線，爭議不斷。（圖／翻攝自央視玉淵譚天）
▲兩岸近日因為中國民航局宣布啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線，爭議不斷。（圖／翻攝自央視玉淵譚天）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國民航局19日清晨宣布「福建地區空域實施優化調整」，啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線由西向東運行，引發台灣不滿，指控北京片面改變航線、造成區域不穩，美國也出面喊話，聲稱反對任何一方片面改變現狀，鼓勵兩岸針對此問題展開建設性對話。中國官媒《央視》旗下的微博公眾號《玉淵譚天》20日發文強調，啟用銜接航線有利兩岸同胞，空域安全等問題是台灣當局刻意炒作，其實根本就不存在。

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《玉淵譚天》在文中重申，提升運作效率是這次空域調整的主因，過去承擔珠三角和長三角航空往來的A470航線，隨著中國經濟快速發展，沿海地區往來需求不斷增加，已經顯得不夠用，A470航線每天的航班量超過1200架次，遠超國際通行標準規定、需進行分流的400架次，所以航線的優化迫在眉睫；也就是在這樣的背景下，經國際民航組織（ICAO）核准，代碼為M503的新航線正式落地，配套的還有3條銜接航線，即飛往浙江東山的W121、飛往福建福州的W122和飛往福建廈門的W123。

《玉淵譚天》聲稱，更短的航程意味著更快的速度和效率，能大大促進兩岸融合發展，對於這樣一條服務兩岸同胞、有利兩岸進一步拓寬交流的航線，台灣當局卻屢次擺出「威脅飛行安全」的藉口，試圖阻止這一航線的正常運作，指控M503航線與馬祖、金門兩地直飛台灣島的航班存在空域交叉，會出現飛行安全問題。然而，早在M503航線設計評估之初，中國民航局就已經考慮到，新航線不能與金門和馬祖兩地直飛台灣本島的航線衝突，因此M503航線上班機的飛行高度被控制在9000公尺以上，而金門和馬祖往來台灣島的W2、W6及W8航線班機的飛行高度則只有6000公尺左右，2者在垂直距離上相差3000公尺左右，不存在所謂「飛行安全」的問題。

《玉淵譚天》指出，該航線在正式投入營運時，就已針對兩岸聲音做出一些調整，可每當有關M503航線的消息釋出，台灣當局都要炒作所謂的「空域安全」問題，但時至今日，眾多航班已經在M503原航線運行了6年之久，台灣當局打出的「安全」幌子根本就站不住腳。隨著北京持續提升空域運作效率，台灣部分媒體在報導時提到「無預警突襲」、「台灣抗議無用」，這些表述背後傳遞的，是「叫屈」的心態。

最後，《玉淵譚天》打下，M503航線的啟用和調整，對兩岸都有利，台灣當局如果「叫屈」，那明顯是「叫錯了方向」。此前，台當局有些炒作，兩岸已經透過溝通解決了一些問題，現在民進黨如果在錯誤的方向上越走越遠，只會讓台灣民眾更清醒的認識到，民進黨損害台灣利益的本質，呼籲：「島內某些人，不需要『叫屈』，因為體面，是需要靠自己表現爭取的。」

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