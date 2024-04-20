台鐵Q1營收78.24億　董事長杜微：年增率8.46%「算是達標」

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小崎博子說，感謝台鐵公司熱情接待，自1993年進入JR東時即於日本東北仙台地區服務，其對地區生活創造及地方創生著力很深，也有不少經驗，加上2011年日本大地震後負責東北地區震後事業復興，與福島地區的地方創生推動頗有經驗，日後兩公司可就創生議題加強交流。
台鐵表示熱烈歡迎外，也探詢JR東日本提升附業營收比率超過5成的方法，同時特別邀請大內卓來台鐵公司傳授附屬事業的推動經驗，並專題演講「JR東日本集團經營展望『變革2027』下展開之生活服務事業‐舒適都市生活、豐富地方生活」。
大內卓曾致力改善日本青森地區蘋果產業，由JR東日本鐵道公司與果農合作開發創造蘋果酒類，同時將產品使用在觀光列車上，維持穩定的銷售業績，是地方創生非常成功的案例，最後雙方交換紀念品及進行合照，台鐵公司並致贈台鐵新竹車站與日本東京車站，二個百年車站締結的紀念盤飾，晤談融洽成功。
杜微表示，台鐵公司雖甫經成立，但營運確有實質成長，今年第一季的營業收入達78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，算是達標，而每日平均客量來到66.27萬人，較去年同期成長14.76％，更超過疫前(108年)的水準。未來台鐵公司會更重視城鄉聯結與地方創生，善用環島路網及資產開發優勢，開創新局。