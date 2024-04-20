黃子佼又爆噁心行徑！背著孟耿如問非素人女孩：單身不會有需要嗎

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沒想到，黃子佼提問尺度越來越大，近1年後，兩人聊到另一半，他稱女子眼光太高，女方大笑否認，同時鬆口：「是真的沒對象！」黃子佼說：「單身自在囉！」女子坦承確實如此，黃子佼下一句問：「但是...不會有需要嗎？」還附上眼睛發光的表情貼圖，後面不清楚女子是否有回覆。
德州媽媽表示，黃子佼2013年8月和孟耿如交往，問被害女子是否會有性需求的微信對話紀錄是2014年5月，「豬哥不會只對一兩個人出手，也不會因為有對象就停手，『權勢』就是這樣，隨時噁妳兩句妳也不能怎麼樣，跟比自己小十幾二十幾歲的女生說『要住我家嗎』、『妳不會有需要嗎』」、勸誘裸體拍攝在法律上也沒有罪。」
網友看完截圖痛批：「有沒有需要干他X事啊，媽的，超噁」、「真的好噁！支持用輿論擊潰這些利用權勢欺壓未成年男女的噁心大人」、「夜路走多，業力引爆，就是自業自得用輿論制裁他只是剛好而已，謝謝德媽妹妹的正義之聲和暖心支援」、「太驚人了...還是謝謝德媽願意出來幫忙！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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