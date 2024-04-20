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黃子佼又爆噁心行徑！背著孟耿如問非素人女孩：單身不會有需要嗎

▲黃子佼（右）又被德州媽媽爆料，背著孟耿如問女孩，單身會不會有性需求。（圖／孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）又被德州媽媽爆料，背著孟耿如問女孩，單身會不會有性需求。（圖／孟耿如臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼被控訴早年對數名少女強制猥褻、性騷擾甚至強制性交得逞，另購買7部未成年少女不雅影片，被害人年紀從12、13到17歲，內容非一般裸露而是違反意願的偷拍、性虐待等，原本。加入吹哨人行列的網紅德州媽媽，今（20）日再爆出黃子佼曾經背著女友孟耿如問非素人女孩要不要來他家過夜，甚至問單身的女方：「不會有需要嗎？」

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▲黃子佼宣導反偷拍影片外流。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼曾經宣導反偷拍影片外流，如今被揭發MeToo惡行、付費下載未成年女孩影片，形象全毀。（圖／黃子佼臉書）
德州媽媽在臉書上傳黃子佼最新「獵女」對話截圖，透露被害人與12日公布的2分18秒錄音檔是同一位女子，該女並非一般路人，女方說黃子佼原本跟她用臉書互動，後來叫她改加微信聯絡，可見黃子佼錄一段語音和女生聊拍藝術裸照和住宿的問題，隨後問對方：「要...住我家嗎？」並附上笑臉符號，遭女子委婉拒絕：「哈哈...不能啦！」

沒想到，黃子佼提問尺度越來越大，近1年後，兩人聊到另一半，他稱女子眼光太高，女方大笑否認，同時鬆口：「是真的沒對象！」黃子佼說：「單身自在囉！」女子坦承確實如此，黃子佼下一句問：「但是...不會有需要嗎？」還附上眼睛發光的表情貼圖，後面不清楚女子是否有回覆。

▲▼黃子佼與被害女子對話截圖。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲▼黃子佼與非素人被害女子對話截圖。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲黃子佼與被害女子對話截圖。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
德州媽媽表示，黃子佼2013年8月和孟耿如交往，問被害女子是否會有性需求的微信對話紀錄是2014年5月，「豬哥不會只對一兩個人出手，也不會因為有對象就停手，『權勢』就是這樣，隨時噁妳兩句妳也不能怎麼樣，跟比自己小十幾二十幾歲的女生說『要住我家嗎』、『妳不會有需要嗎』」、勸誘裸體拍攝在法律上也沒有罪。」

▲黃子佼（右一）家裡被發現非法硬碟，孟耿如（左一）全程目睹。（圖／孟耿如臉書）
▲黃子佼（右一）家中被警方搜出4TB隨身硬碟，收藏偷拍、性虐未成年少女影片癖好曝光，孟耿如（左一）目睹過程。（圖／孟耿如臉書）
網友看完截圖痛批：「有沒有需要干他X事啊，媽的，超噁」、「真的好噁！支持用輿論擊潰這些利用權勢欺壓未成年男女的噁心大人」、「夜路走多，業力引爆，就是自業自得用輿論制裁他只是剛好而已，謝謝德媽妹妹的正義之聲和暖心支援」、「太驚人了...還是謝謝德媽願意出來幫忙！」

▲德州媽媽全文。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲德州媽媽全文。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲德州媽媽全文。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書） 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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