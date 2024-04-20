綠委酸傅崐萁率團赴中被招安！黃國昌反嗆：抹紅伎倆發揮淋漓盡致
國民黨團總召傅崐萁將在520前率國民黨立委訪問中國，推動兩岸對話與和平。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，因為藍綠立委席次太近，如果是一、兩個立委去中國就還好，否則民進黨團議事策略非常靈活，真的發生什麼事，表決必輸。民進黨立委林俊憲則反酸黃國昌被招安。黃國昌今（20）日則反嗆認知作戰的抹紅伎倆，發揮的淋漓盡致。
記者呂炯昌／台北報導
林俊憲臉書發文表示，「我也更加欽佩傅總召，能夠招安如此大將，治服得忠心耿耿，連阿北都沒有這種待遇。你們就放心的去中國吧！」國民黨缺席的立法院，黃國昌會為你們發聲，也別忘了在老共面前幫黃國昌美言幾句，這種「棄暗投明」的樣板，最有統戰價值，老共最喜歡了！
黃國昌今日回應表示，看到賴清德主席的大弟子林俊憲，為了選舉要蹭聲量，竟然連他完整的發言都沒看完，就隨著新聞標題起舞抹紅，實在是把認知作戰的伎倆，發揮的淋漓盡致。
黃國昌表示，也請林俊憲不必擔心，和報派準備擔任海基會董事長、深具澳門經驗的鄭文燦相比，中共對他的敵意不僅深上數百倍、也很難發生如鄭文燦喊出的春暖花開。
黃國昌狠酸說，倒是不知道賴清德昨天看到林俊憲，跟涉及正副議長賄選案遭起訴，還被民進黨停權三年的邱莉莉和林志展一起陪同郭國文登記參選黨部主委，以後還有什麼臉跟台灣社會說民進黨反黑金？