母親節全家吃到飽！寒舍艾美爽嗑龍蝦與松葉蟹　高雄萬豪送海鮮盤

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5月11日與12日祭出「炭烤奶油蒜味雪蟹腳」、南洋風情香辣爽勁的「新加坡辣炒蟹」，以及每位成人再加碼提供一組霸氣鮮味的「龍蝦海鮮桶」。另外，還有肉汁滿溢的爐烤美國肋眼牛排，更不容錯過現切生魚片、拿坡里職人認證比薩與清蒸螃蟹等繽紛料理，午晚餐每位成人1,890元+10%起。活動期間，不僅可獲得精美照片乙張，留下珍貴美好回憶，另外，單筆消費達1萬元也將會獲得頂級香氣KILIAN PARIS銘酒典藏瓶10ml，數量有限。
📍高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」、「京享蔬食百匯餐廳」
加推母親節限定菜色，並享有每組訂位加贈Ｍ烘焙坊手工餅乾乙罐。豪享自助餐廳原贈送的龍蝦半隻升級為豪華海鮮盤，將包含龍蝦半隻、大生蠔及扇貝各一顆，活動期間午、晚餐每位成人定價1,680元，6至11歲兒童每位840元(價格需另加一成服務費)；京享蔬食百匯餐廳午、晚餐每位成人定價990元，6至11歲兒童每位495元(價格需另加一成服務費)。
📍林口亞昕福朋喜來登的宜客樂西餐廳
5 月 11 日到 5 月12 日午餐及晚餐時段,餐檯加碼升級推出現煎干貝、酥炸甘蔗蝦、現煎羊肩排與孜然豬肋排等豪華菜式，餐價每人1,380元+10%起，前 10 組訂位還可享有早鳥優惠贈送長條蕾夢糖霜蛋糕、用餐消費期間更提供加購價199 元購買 4 吋「蕾夢心」限定蛋糕(原價480 元) 。
此外,自 5 月 1 日到 5 月 31 日整個月期間，於林口亞昕福朋喜來登酒店全館單筆消費發票不限金額，即可贈抽獎券乙張，有機會獲得兼具健康和生活品質的居家時尚精品 TAKASHIMA高島所提供的健康舒壓好禮，有適合全家的第一台按摩椅 TAKASHIMA 高島愛舒服iFlux 小沙發 AI 版(價值62,800 元)、靴靴你美足機 (價值12,800 元)與 iEye PLUS冷熱雙效眼罩(價值5,880 元)等紓壓按摩機∘此外,更有時下最流行的韓國 KOLORTONE「個人色彩鑑定」全套免費診斷體驗(價值9,780 元)，還有飯店提供的傳統客房住宿券(價值9,000 元) 、豪華客房住宿券(價值11,000 元)、商業午餐券等。
📍台中李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」
5月11日至5月12日，提供母親節專案菜色，餐檯品項升級，提供日本生食干貝握壽司、泰式火山肋排等，用餐成人每人還可享半隻焗烤龍蝦(位上)，餐價成人1,680元+10% ；兒童840元+10%。4月30日前訂位及付款，十位成人以上再免費贈母親節蛋糕乙顆(原價NT$1,280)。