快評／熱火生死戰拐氣！提前「買機票」的老把戲　就是屢試不爽

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每年到了季後賽，熱火都會變得不一樣，這已經是NBA球隊和球迷的共識了。「例行賽養生，季後賽殺生」，熱火靠著刻苦的隊內訓練、高昂的鬥志以及出色的防守，屢屢在季後賽打出高水準的籃球，今年他們又是在附加賽打到最後一戰，並且再次取得第8種子。
只買去波士頓的機票 熱火老把戲再用一次
賽前根據美國媒體《FOX》記者Andy Slater報導，根據航班紀錄，熱火已經訂好了前往波士頓的機票，而公牛則買了從邁阿密到芝加哥的機票。兩種不同的團隊思維，似乎也反應在了比賽結果之上。
實際上在去年，熱火也用了同樣的方式激勵團隊士氣，在0：3領先被塞爾提克給扳成3：3後，熱火絕境搶七「不留後路」，當時也是Andy Slater爆料，熱火只買了去金塊的機票，而不是回家。
當時熱火球隊領袖Jimmy Butler受訪時表示：「我們將前往客場，贏得在波士頓舉行的搶七，我不會讓任何人退出這場比賽，我不會讓我們的人放棄。我不在乎會發生什麼。我們會去那裡拿下勝利。」
區域聯防限制公牛 熱火再戰綠衫軍
而今天的比賽，熱火也是一戰定生死，但不同的是Jimmy Butler因傷缺陣，球隊必須證明在少了這一名悍將的情況下，依舊能夠取勝。最終這支強悍的季後賽勁旅，再次給出了讓人信服的答案。
靠著防守法寶「區域聯防」，熱火困住了公牛眾將的進攻發揮，上一場攻下42分的公牛後衛Coby White，這一場16投5中，只有13分進帳。同時也展現多點開花的團隊進攻，除了「英雄哥」Tyler Herro攻下24分10籃板9助攻「準大三元」，前鋒「JJJ」J. Jaquez Jr.攻下21分6籃板6助攻，明星中鋒Bam Adebayo則有13分4籃板4助攻2阻攻。
如今熱火將前往波士頓和塞爾提克再次進行交手，去年東區決賽他們以4：3敘寫史上最強「老八傳奇」，今年又會如何呢？
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