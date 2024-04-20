懲罰消費者！果粉搭捷運要先再買350元貼紙 許淑華怒：太不合理
台北捷運自開通以來，一直都與蘋果公司的晶片規格不相容，導致iPhone的使用者，長久以來都無法使用Apple Pay的感應方式，進出捷運入口閘門。悠遊卡公司想出解決方案，推出一張350元的貼紙，當做iPhone用戶在系統整合之前的替代工具。不過民進黨台北市議員許淑華痛批？這是在懲罰消費者嗎？造成果粉不方便的是悠遊卡公司不是消費者自已好嗎？
記者何哲欣／台北報導
許淑華在臉書說，在這個到哪都可用行動支付的年代，民眾還是無法刷iPhone搭台北捷運，十年過去，悠遊卡公司根本在原地踏步！每當他詢問悠遊卡公司與ApplePay 合作進度時，得到的回覆永遠都是「商業機密」，然後提不出任何結論。
許淑華說，為了解決這個問題，北市府還在2023年到2025年編列4.5億元的預算，進行閘門重置，預計2026年完成，其目的就是要能使用Apple Pay 的功能！結果北市府談判無成的替代方案，竟然是要果粉在手機後面貼「貼紙」？為什麼使用iPhone的市民朋友，要受到這麼不方便的待遇？
許淑華不滿，蘋果手機使用者為了可以直接用手機「嗶」一聲，就得再多花350元，購買昂貴的貼紙來貼？這是在懲罰消費者嗎？造成果粉不方便的是悠遊卡公司不是消費者自已好嗎？
許淑華說，根據統計，在台灣使用蘋果手機的比例高達7成，「請悠遊卡公司好好正視廣大果粉們的需求，而不是用這種方式來變相懲罰使用者！悠遊卡公司沒有盡到服務市民的責任，到現在還沒辦法與蘋果談妥，讓市民不方便就算了，竟還想從市民身上剝一層皮，太不合理了！」