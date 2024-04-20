李智凱金牌「被硬生生做掉」心灰意冷　林育信：裁判都中東國家的

今年的體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽，台灣「鞍馬王子」李智凱在決賽拿到總分15.400分的好成績，但卻不敵Ahmad Abu Al-Soud的總分15.500分，屈居銀牌，無緣拿下巴黎奧運資格。現在李智凱只剩下透過5月亞錦賽奪全能金牌或以外卡身份拿到資格，才有機會去奧運。但這次比賽的給分方式，卻似乎不是那麼公平。李智凱恩師林育信接受《中央社》訪問時直言被做掉，李智凱本人也心灰意冷，認為自己已經付出全部，可能真的是時候到了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 李智凱之前在奧運資格賽表現差強人意，也導致自己落入在這一站賽事必須奪金、還得看對手成績來決勝的窘境，這確實是他自己要承受的。但他和林育信無法接受的是大會故意操作，想要保送特定選手。 在 Instagram 查看這則貼文 李智凱 Lee Chih Kai（@chihkai0403）分享的貼文根據《中央社》的報導，林育信受訪時十分不滿，直言比賽被「硬生生做掉」，所有裁判都是中東國家的人，哈薩克選手Nariman Kurbanov發生嚴重失誤，竟然還有15.133，難以讓人信服。而奪金的約旦選手Abu Al-Soud過去也很少拿到這麼高分，林育信表示李智凱這次難度分提高到6.6，動作比預賽更流暢，裁判最終卻只給他和預賽一樣的15.400分。李智凱對此也有同樣的感覺，接受《中央社》採訪時直言亞美尼亞、烏茲別克、哈薩克、約旦這些國家自成聯盟，今天明顯是被做掉，但他也不能怎麼樣。實際上6.6難度分已經是李智凱本周期的最佳分數，他自認不到3周後的亞錦賽要拚全能金牌難度太高，自己已經做了該做了，也為體操付出全部，甚至身上的傷勢都還沒好。這次被搞掉，沒能搶下資格，讓他覺得時候到了，不會再強求。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 李智凱體操世界盃鞍馬「摘銀」！無緣提前拿奧運資格 恩師給鼓勵鞍馬好手李智凱資格賽第1闖世界盃冠軍戰！有望搶下巴黎奧運門票李智凱離奧運資格再近一步！和美國選手並列金牌、力拚杜哈站奪金「鞍馬王子」李智凱大復活！體操世界盃進入決賽 力拚巴黎奧運