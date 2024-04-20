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《木曜4超玩》重啟直播！全員到齊「沒有KID」　他接任陳百祥位置

▲《木曜4超玩》自去年7月停播後，睽違9個月重啟直播，「6大金剛」坤達（左起）、溫妮、邰智源、阿部瑪莉亞、泱泱等人全員到齊，不過KID因為工作緣故以視訊方式參與。 （圖／翻攝自《木曜4超玩》）
▲《木曜4超玩》自去年7月停播後，睽違9個月重啟直播，「6大金剛」坤達（左起）、溫妮、邰智源、阿部瑪莉亞、泱泱等人全員到齊，不過KID因為工作緣故以視訊方式參與。 （圖／翻攝自《木曜4超玩》）

記者張一笙／綜合報導

知名網路節目《木曜4超玩》去年7月宣布暫停直播，接著又爆發一波離職潮，甚至一度傳出要解散的傳聞，就連元老級製作人「陳百祥」都宣布離職，讓不少粉絲都感到十分難過。睽違9個月後，官方在4月18日宣布將於每周四重啟直播與大家聊天，但在回歸的第一天，「6大金剛」邰智源、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪莉亞等人都現身攝影棚，唯獨沒看到KID（林柏昇），引發不少粉絲討論。另外，邰智源也在直播中介紹接任曾在10年前離開《木曜4超玩》的「威力」將接任前任製作人「陳百祥」的位置。

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▲《木曜4超玩》睽違9個月重啟直播，KID因拍攝工作只能遠端連線。（圖／翻攝自《木曜4超玩》YouTube）
▲《木曜4超玩》睽違9個月重啟直播，KID因拍攝工作只能遠端連線。（圖／翻攝自《木曜4超玩》YouTube）
4月18日《木曜4超玩》在官方社群平台上宣布將回歸直播，並寫下：「這次我們不畏萬難召集了六大金剛，晚上八點，木曜YouTube頻道，我們不見不散！」不過直播開始後粉絲們發現只有邰智源、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞等5個人到場，唯獨不見KID身影，原來是因為KID因為工作緣故缺席只能遠端連線，並且正在積極訓練中，準備將在6月份挑戰從台灣划船到日本石垣島（約莫260公里）的壯舉。

▲《木曜4超玩》爆集體離職，捧紅「一日系列」製作人陳百祥證實，已經和團隊們共進退，未來將由老闆Eric主導。（圖／陳百祥IG）
▲《木曜4超玩》去年爆集體離職，製作人陳百祥（中）也證實與團隊們共進退。（圖／陳百祥IG）
此外，邰智源及KID也在直播中透露《木曜4超玩》將在7月份有一場大型企劃，就連坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞等人都還不知道，讓不少粉絲們都十分期待。邰智源也在節目中介紹接任「陳百祥」位置的製作人「威力」，威力過去曾與邰智源及溫妮共事過，是《木曜4超玩》的創始幕後團隊之一，離開木曜後曾擔任「統神」張嘉航及「國動」張葦航的企劃，在網紅界小有名氣。

▲《木曜4超玩》的新任製作人「威力」。（圖／翻攝自《木曜4超玩》YouTube）
▲《木曜4超玩》的新任製作人「威力」。（圖／翻攝自《木曜4超玩》YouTube）
不少木曜粉看到節目睽違9個月後再度重播，紛紛感動地留言：「竟然能在有生之年看到木曜復播！」、「這感覺才是我想要的木曜。」、「KID好暖！」、「坤達在宣傳期竟然也現身了！好感動！」也有不少粉絲表示製作人威力在直播的節奏上抓得很穩定，同時還可以遠端連線KID，初次表現就這樣，十分期待後續《木曜4超玩》的發展。

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