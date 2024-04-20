MLB／Soto發威敲致勝3分砲！洋基5:3光芒　開季14勝6敗狀況火燙

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本場比賽洋基派出Clarke Schmidt擔綱先發，光芒則是推派Tyler Alexander，前5局雙方的先發投手表現都相當稱職，沒有讓對手打線越雷池一步，光芒隊在第6局靠著Richie Palacios的陽春砲，率先取得1:0領先。
光芒在第7局選擇換投，推出Chris Devenski後援，洋基則隨即展開反攻，先是靠著二壘手Curtis Mead發生守備失誤，隨後Jose Trevino靠著保送上壘，洋基攻佔一、二壘，接著一壘手Yandy Diaz在處理滾地球時也發生失誤，讓洋基沒有安打就追成1:1平手。
接著二年級生Anthony Volpe再敲出關鍵的超前比分安打，洋基以2:1超前，下一棒的強打Juan Soto鎖定一顆紅中速球，揮出右外野3分砲，本賽季個人第5轟出爐，這一發全壘打的飛行距離達到409英尺，洋基在第7局猛灌5分，拉開領先差距。
光芒第8局靠著Isaac Paredes的適時安打追回2分，第9局一度有無人出局二壘有人的得分機會，但洋基終結者Clay Holmes即時穩住陣腳，先抓到一個出局數後，再讓Richie Palacios打出再見雙殺，驚險幫助球隊守住勝利，收下本賽季個人第8次救援成功。
光芒隊全場比賽掃出14安，但得點圈10打數只有1安打，也種下敗因。洋基全場則是僅有5支安打表現，但是靠著光芒全場2次守備失誤，以及Juan Soto的三分彈，就拿到5分。
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