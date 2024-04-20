苗栗美女園長涉詐騙！遭控非法吸金6千萬 神隱4天突崩潰發聲明
苗栗縣通霄鎮某幼兒園，近日遭週刊踢爆，剛離職的陳姓園長涉詐騙吸金，其打著幼兒園的名義，向親友、學生家長等要求投資，號稱每股10萬元、每3個月可領8000元紅利，但之後因有人陸續收不到錢，整起事件才曝光，累計至少有50人受害，詐騙金額達上億元。本月15日，陳姓園長曾發表道歉聲明，之後便銷聲匿跡，19日又陸續發出道歉聲明，表示因承受壓力爆瘦，家人擔心她想不開而保管手機，因欠債與資金缺口才導致整起事件，強調不是有意詐騙，後續會向警方自首。
記者林盈君／綜合報導
據《CTWANT》報導，外型亮眼的陳姓園長，過去打著幼兒園的名義，向周遭親友及學生家長等遊說投資，聲稱以每股10萬元、每3個月可領8000元紅利，協助自己成為最大股東，之後因有人拿不到錢憤而報警，整起事件才曝光。陳姓園長於19日再度發出道歉聲明，表示年輕時因有卡債，加上父親因傷網借貸50萬元，卻遭詐騙及恐嚇，反被勒贖500萬元，之後她利用學校名義借錢，導致缺口越來越大，才轉而約親朋好友入股投資。
陳姓園長指出，為履行每月8000元的紅利，她不斷借錢來填補缺口，一路從2014年到現在，但最後開始借不到錢，直到給不出資金，整件事情因此曝光。陳姓園長強調不是有意詐騙，表示相關資金從未放進自己的口袋，全部都是拿A錢補B利息，最後提到「如果還有錢一定會繼續支付給大家」，她也坦言痛恨自己的行為，也不敢奢求大家的原諒，之後會向警方自首，坦承犯行。
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