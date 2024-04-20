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T-ara前成員雅凜宣布斷開男友！否認涉嫌詐欺案：我被毆打威脅

▲韓國女團T-ara前成員雅凜因被捲入涉嫌詐欺與徐姓男友鬧翻分手，更表示自己在交往期間遭受暴力對待及威脅。（圖／翻攝自雅凜IG）
▲韓國女團T-ara前成員雅凜因被捲入涉嫌詐欺與徐姓男友鬧翻分手，更表示自己在交往期間遭受暴力對待及威脅。（圖／翻攝自雅凜IG）

記者張一笙／綜合報導

韓國人氣女團T-ara前成員雅凜3月底才爆出試圖輕生且昏迷的消息，後被爆出涉嫌與男友徐東勳（音譯）在半年內行騙數百萬元。對此，雅凜表示遭到毆打與威脅，已經與對方分手並決定提告。

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▲雅凜（左）與男友徐東勳（右）被爆料因沉迷運彩賭博，欠下高額債務因此詐騙友人。（圖／翻攝自雅凜IG）
韓國知名狗仔媒體《Dispatch》爆料雅凜疑似與徐姓男友「以各式各樣的原因」聯手詐騙親友，是因為2人沉迷於運動彩券而積欠高額債務，不過雅凜針對這樣的爆料全面否認，並表示自己是被徐姓男友盜用手機與帳號。

▲雅凜日前傳出輕生未遂，網友相當同情她，如今隨著詐騙事件曝光，對她改觀。（圖／雅凜IG）
▲雅凜日前傳出輕生未遂。（圖／翻攝自雅凜IG）
雅凜也表示由於金錢爭議，2人時常有衝突，關係也因此降至冰點，因此決定公開分手消息，並表示自己這半年來一直受到暴力對待與威脅，自己並未參與各種詐騙行為，並表示將會對徐某提出告訴。

▲前T-ara成員雅凜輕生獲救，目前還沒恢復意識，男友向外界懇求一件事。（圖／雅凜IG）
▲雅凜宣布與男友徐東勳分手。（圖／翻攝自雅凜IG）
雅凜2周前才對外宣布已經懷孕，如今卻公開與徐姓男友分手的消息，讓不少粉絲感到十分困惑，也對小孩未來歸屬感到擔憂。雅凜在宣布與徐姓男友分手後，如今IG上已經將2人合照通通刪除，種種行為讓人霧裡看花。

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