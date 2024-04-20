T-ara前成員雅凜宣布斷開男友！否認涉嫌詐欺案：我被毆打威脅

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雅凜也表示由於金錢爭議，2人時常有衝突，關係也因此降至冰點，因此決定公開分手消息，並表示自己這半年來一直受到暴力對待與威脅，自己並未參與各種詐騙行為，並表示將會對徐某提出告訴。
雅凜2周前才對外宣布已經懷孕，如今卻公開與徐姓男友分手的消息，讓不少粉絲感到十分困惑，也對小孩未來歸屬感到擔憂。雅凜在宣布與徐姓男友分手後，如今IG上已經將2人合照通通刪除，種種行為讓人霧裡看花。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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