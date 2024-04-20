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謝和弦爆前妻Keanna噁心性事！正宮莉婭不忍全說了：跟過去和解

▲謝和弦（右圖右）爆前妻Keanna（左圖）噁心性事，正宮莉婭首度發聲：「跟過去和解。」（圖／Keanna臉書、莉婭IG）
▲謝和弦（右圖右）爆前妻Keanna（左圖）噁心性事，正宮莉婭首度發聲：「跟過去和解。」（圖／Keanna臉書、莉婭IG）

記者黃雅琪／綜合報導

謝和弦前妻Keanna日前爆料，陳芳語（Kimberley）與前夫在錄音室吸毒並發生關係，陳芳語經紀公司強調：「內容純屬子虛烏有！」謝和弦則表示她記錯人，並爆料Keanna的噁心性事，令她震怒喊話回台提告。一連串「口水戰」之後，今（20）日謝和弦現任妻子陳緗妮（莉婭）也首度發聲：「請跟過去的自己和解。」

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▲陳緗妮被指稱揹名牌假包。（圖／陳緗妮IG）
▲謝和弦與現任妻子陳緗妮（莉婭）。（圖／陳緗妮IG）
謝和弦與前妻Keanna連日「口水戰」引爆話題，他的現任妻子莉婭今日首度發聲，引述一段藝人寇乃馨曾說過的話：「我們都很脆弱，卻也都在成長⋯⋯我漸漸明白，最實在的勇敢，不是要攻無不克，而是要能保護所愛。最無敵的堅強，並非牢不可破，而是我能自主性選擇不再受傷！」

▲陳緗妮（莉婭）發聲護愛謝和弦。（圖／陳緗妮IG）
▲陳緗妮（莉婭）發聲護愛謝和弦。（圖／陳緗妮IG）
莉婭表示：「躺在我記事本裡的糧食，送給我的寶貝老公，請跟過去的自己和解。」謝和弦也在貼文底下以天使和奶瓶符號笑著回應，顯見兩人似乎有共同的想法，想要結束這場與前妻Keanna紛爭。不過Keanna先前強調：「我目前人在國外渡假，但對於渣男莫須有的那些幻想文，為了捍衛名譽，我回台後絕對會直接提告。」這場風波恐怕不會那麼快結束。

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