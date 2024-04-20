北流1.9億爭議款案遭監院糾正 柯文哲喊話：蔣萬安加油
台北流行音樂中心1.9億爭議工程款案，監察院日前公告，認為台北市政府、文化部爭論不休，白白浪費利息支出「均有嚴重怠失」，均予糾正。對此，前台北市長、民眾黨主席柯文哲今（20）日表示，北流案是中央因為黨派不同去卡很爛的例子，並喊話台北市長蔣萬安加油，蓋完了就好好使用。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席民眾黨宜蘭縣黨部喬遷活動揭牌，媒體聯訪時被問到藍綠都稱北流是柯市府留下來的爛攤子，柯文哲回應表示，北流當年編預算到開工拖太久，當時他就下定決心編預算由北市先貼，如果當時沒採取任何動作，跟中央每天公文往返，到現在還沒蓋好。
柯文哲說，這案子是台灣目前最重要的一個問題，中央與地方不要因為黨派不同而去卡人家，大巨蛋是一個例子，北流是另外一個例子，公文有需要走一年多嗎？他當時態度是物價上漲、工資上漲，錢不夠，北市府咬緊牙關先墊，再去跟中央商量補足差額，如果還是讓公文跑來跑去，採取這種態度，到現在還沒蓋好。
柯文哲重申，北流是台灣不同黨派去卡很爛的例子，大巨蛋與北流都是，如果事情已經塵埃落定，只能說蔣萬安加油，中央要補助就補助，不補助就北市墊起來，把錢補進去，至少北流已經蓋完就好好使用，缺多少錢就處理掉，「結論是拜託蔣萬安加油，把它處裡掉。」