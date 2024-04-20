人類淪為底層遭猩猩統治！《猩球崛起：王國誕生》解開物種之謎
《猩球崛起》系列電影，在全球獲得了16.8億美金（約新台幣504億元）的票房成績，而且每部都獲得奧斯卡視覺特效的提名；如今導演威斯柏被賦予新任務，就是在《猩球崛起：王國誕生》裡，讓猩猩在全新的大地上，解開人類之謎。
記者黃雅琪／綜合報導
《猩球崛起：王國誕生》開創了嶄新的格局，以不同的角色出發，為《猩球崛起》創造了一個新的時代。故事背景設定在凱撒死後的數百年後，猩猩成了統治社會的物種，而人類則淪為的底層的族群，當一個殘暴的猩猩領袖建立他的帝國時，一位年輕的猩猩開始了一段痛苦的旅程，開始質疑他所知道的歷史和過去，並做出定義猩猩和人類未來的抉擇。
如果說《猩球崛起：終極決戰》是摩西的故事，凱撒將他受苦受難的人民送到應許之地，那麼《猩球崛起：王國誕生》就提供了視野更寬廣的宇宙，導演威斯柏解釋：「當人類基本消失時，我們世界的建築物正在瓦解，當所有歷史成了遺跡，所有的物種又該何去何從，探討這點是件很有趣的事。」《猩球崛起：王國誕生》5月8日全台上映。
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