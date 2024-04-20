今日必吃／迎夏吃「被米其林遺漏」90年老冰店　湯圓Q到讓人驚訝

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多樣配料中，湯圓很受喜歡，被老顧客稱為「方型湯圓」，因為再於作法，因遵循傳統做法，首先是將糯米磨成漿後用重物壓住脫漿，接著揉成糯米糰再搓成條狀病切成段入水中煮熟，後放到糖水裡保存且入味，也就因為手工製作，又講求新鮮，才會有Q實又不會過硬的好吃質地。
另外還有鬆綿香甜的紅豆、綿滑細緻又有飽滿香氣的芋泥等，各式配料都做到十足到位，加上自家獨門配方熬煮出的糖水，若是夏天高溫時來上一晚，絕對暑氣全消。
台南市政府觀旅局還在台南旅遊網上這樣形容江水號：「所有材料都煮得軟硬適中，尤其湯圓Ｑ到讓人驚訝」、「來江水號吃過冰品，就會知道，為什麼到現在他們還堅持用手工做料，雖然無法大量生產，也無法創造大財富，但他們所得到的讚譽，使江水號代代甘之如飴。」可知道臺南人對這家老字號冰店的高評價，也難怪有不少老饕都覺得，江水號怎麼會一直沒有入選《米其林指南》的必比登推薦。
📍店家資訊：
店名：江水號
地址：大菜市貨櫃屋（正興街與國華街口）
電話：06-225-8494
營業時間：12:00~20:40
公休日：無
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