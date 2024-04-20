藏壽司、壽司郎新服務爆紅！老饕眼睛全亮　店員認了：超多人需要

今日必吃／迎夏吃「被米其林遺漏」90年老冰店　湯圓Q到讓人驚訝

▲台南江水號已經有90年歷史，用料實在，一碗冰賣55～60元，陪伴很多台南在地人長大。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台南江水號已經有90年歷史，用料實在，一碗冰賣55～60元，陪伴很多台南在地人長大。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南90年歷史的老店「江水號」，招牌八寶冰、芋頭冰，還有冬天限定的米糕粥，老味道陪伴許多台南人一同長大，原本位在台南大菜市內，前年搬到附近的臨時貨櫃屋，即正興街與國華街口。

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國華商圈有許多小吃與平價美食，而民國20年開業的江水號，以簡單的八寶冰、芋頭冰、紅豆牛奶冰、愛玉冰、鳳梨冰等，伴隨著不少台南在地人成長，即便換了新址，還是很多老饕知道要循線而來。

▲江水號現在新位址在正興街與國華街口的臨時貨櫃屋處。（圖／記者葉盛耀攝）
▲江水號現在新位址在正興街與國華街口的臨時貨櫃屋處。（圖／記者葉盛耀攝）
▲老招牌也有搬來新的店址牆上，看得出歲月痕跡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲老招牌也有搬來新的店址牆上，看得出歲月痕跡。（圖／記者葉盛耀攝）
多樣配料中，湯圓很受喜歡，被老顧客稱為「方型湯圓」，因為再於作法，因遵循傳統做法，首先是將糯米磨成漿後用重物壓住脫漿，接著揉成糯米糰再搓成條狀病切成段入水中煮熟，後放到糖水裡保存且入味，也就因為手工製作，又講求新鮮，才會有Q實又不會過硬的好吃質地。

▲來此推薦必點配料為「方形湯圓」，手工製作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲來此推薦必點配料為「方形湯圓」，手工製作。（圖／記者葉盛耀攝）
另外還有鬆綿香甜的紅豆、綿滑細緻又有飽滿香氣的芋泥等，各式配料都做到十足到位，加上自家獨門配方熬煮出的糖水，若是夏天高溫時來上一晚，絕對暑氣全消。

▲各式配料也都處理得很好。（圖／記者葉盛耀攝）
▲各式配料也都處理得很好。（圖／記者葉盛耀攝）
台南市政府觀旅局還在台南旅遊網上這樣形容江水號：「所有材料都煮得軟硬適中，尤其湯圓Ｑ到讓人驚訝」、「來江水號吃過冰品，就會知道，為什麼到現在他們還堅持用手工做料，雖然無法大量生產，也無法創造大財富，但他們所得到的讚譽，使江水號代代甘之如飴。」可知道臺南人對這家老字號冰店的高評價，也難怪有不少老饕都覺得，江水號怎麼會一直沒有入選《米其林指南》的必比登推薦。

▲料好實在的90年歷史傳統古早味，但未被米其林指南選入榜內。（圖／記者葉盛耀攝）
▲料好實在的90年歷史傳統古早味，但未被米其林指南選入榜內。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：江水號
地址：大菜市貨櫃屋（正興街與國華街口）
電話：06-225-8494
營業時間：12:00~20:40
公休日：無

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

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