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千萬豪宅就這品質？廣州社區驚現「泡沫牆」　建商：不影響結構

▲中國廣州白雲區一處要價千萬人民幣的社區，近日遭居民控訴入住還不到1年，竟就出現泡沫牆、漏水、天花板大面積塌陷等問題。（圖／翻攝自微博）
▲中國廣州白雲區一處要價千萬人民幣的社區，近日遭居民控訴入住還不到1年，竟就出現泡沫牆、漏水、天花板大面積塌陷等問題。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國廣州白雲區一處要價千萬人民幣的社區「新世界雲耀」，近日有居民控訴，花了大把銀子、入住還不到1年，竟就出現泡沫牆、漏水、天花板大面積塌陷等問題，質疑建商嚴重偷工減料，淚訴孩子連自己的房間都不敢睡，馬上就是雨季了，非常擔心住家安全。對此當地住建交通局已介入調查，但也聲稱發現泡沫填充物的牆面並非「主要承重牆」。

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綜合《廣州日報》等中媒報導，不只1位「新世界雲耀」的屋主控訴，在臥室的牆裡發現大量泡沫填充物，屋主陳姓男子展示給中媒看的影片顯示，用拳頭稍微使勁捶幾下臥室牆壁，牆體就出現裂縫，隨後揭開破損漆面，牆體裡露出整塊的泡沫，「我伸手進去摳出大量泡沫，裡面的泡沫填充有近20公分深」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲有屋主伸手去挖內有泡棉填充物的牆體，似有一定深度。（圖／翻攝自微博）
其他屋主則反映，去年6月購屋，12月入住，今年1月就發現廁所外牆發黴了，16日下午該社區E1棟出入大堂的天花板，還出現大面積掉落的情況，引發住戶對居住安全的擔憂。

針對一系列品質問題，開發商遲遲沒有提出改善方案，新世界雲耀計畫總經理吳建海19日聲稱，被懷疑是泡沫牆的臥室牆面，有為空調冷凝水管道預留位置，採用了管道隱藏式U型槽構造板設計，施工中採用泡沫模板作為「非承重構造」澆築模板，施工過程中出現了工藝瑕疵，未把作為模板的泡沫及時清理，雖然不影響建築主體和結構安全，但對於讓屋主誤解是用泡沫填充物來蓋房一事深感歉意，請設計院專家制定方案，結合屋主們意見，對瑕疵問題進行處理及專業修復。

▲（圖／翻攝自微博）
▲該問題社區16日下午還出現天花板大面積掉落的情況。（圖／翻攝自微博）
白雲區住建交通局也在同一天回應稱，經現場核查，部分住房確實存在飄窗側牆留存泡沫塊、衛生間門口滲水、大堂天花受水壓掉落等情況，根據專家意見，這些情況是由於飄窗非承重構件泡沫模板施工固定不當、衛生間地磚鋪裝施工工藝有缺陷、消防水管檢查操作失誤等原因造成的，並未對建築物整體結構安全造成影響。

有中媒引述專家表示，影片可見牆體填充材質為泡沫，並非泡沫磚，即使是住宅中只起分隔作用、不起承重作用的牆壁，也需要有一定強度，但泡沫材質不僅沒有強度，而且易燃，並不很認同建商與當地住建交通局聲稱的、無安全疑慮一說。

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