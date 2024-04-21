本周咖啡優惠！7-11美式28元、全家拿鐵半價　星巴克買一送一開喝

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📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾厚乳拿鐵第2杯10元，5.7折（原價65元、特價38元）
◾大杯精品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜4月22日至4月30日
◾大杯冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾精品冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價110元、特價77元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾冰燕麥奶茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）
📍APP｜即起至4月21日
◾大杯紅玉18精品熱拿鐵、大杯春烏龍精品拿鐵任2杯168元，6.5折（原價130元、特價84元）
◾To b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾HERSHEY’S經典可可2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍APP｜限4月22日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
📍門市｜即起至12月31日，免費借用循環杯
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾靜岡抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）
📍APP優惠趣領券｜4月19日至4月22日
◾大杯泰式厚椰拿鐵69元，8.1折（原價85元）
◾特大杯泰式厚椰可可69元，7.7折（原價90元）
◾大杯燕麥奶拿鐵49元，7.5折（原價65元）
◾燕麥奶紅茶特價59元，7.3折（原價80元)
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍APP｜即起至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
📍門市｜即起至4月28日（限定五六日）
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子禮券）｜售完為止
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價70元、特價35元）點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）點此購買
◾To b. 經典冰可可買2送1，6.7折（原價99元、特價66元）點此購買
◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）點此購買
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元 ，6.5折（原價68元、特價44元）點此購買
◾冰鳳梨風味拿鐵2杯100 ，6.3折（原價78元、特價50元）點此購買
🟡美廉社
📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯濃萃美式19元，3.8折（原價50元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡星巴克買一送一
統一集團「Par K* Avenue」開幕同慶，4月21日當天上午11時至晚間8時，到全台星巴克門市，享特大杯咖啡飲料買1送1，每人每次最多買2送2，優惠品項不包含星冰樂等部份飲品，活動不適用於機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等門市。
🟡膳魔師4月22日免費喝咖啡
響應世界地球日，中山區復興南路一段的膳魔師環保咖啡館，於4月22日當天，消費者自帶環保杯就可免費換咖啡，限量提供120杯公平貿易咖啡。
📍膳魔師環保咖啡館
(02)8771-7678
台北市中山區復興南路一段2號1樓
營業時間：周一至周五8:30-17:30