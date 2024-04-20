影／19歲孫易磊生涯初登板解決37歲陽岱鋼！狂飆152公里速球勝出

NBA附加賽／Ingram砍下24分！助鵜鶘105：98退國王　搶下西區第8

▲鵜鶘球星Brandon Ingram上一場比賽發揮不佳，此役攻下24分外帶6籃板6助攻，帶領鵜鶘以105:98拿下勝利，拿下西區第8種子，順利晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲鵜鶘球星Brandon Ingram上一場比賽發揮不佳，此役攻下24分外帶6籃板6助攻，帶領鵜鶘以105:98拿下勝利，拿下西區第8種子，順利晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今（20）日紐奧良鵜鶘在主場迎戰沙加緬度國王，雙方將要爭取西區最後一張通往季後賽的門票，勝者將以第8種子身分成功晉級，後續將要面對到西區龍頭奧克拉荷馬雷霆隊，敗方國王則是本賽季確定結束。本場比賽鵜鶘最終靠著Brandon Ingram全場24分、攜手Jonas Valanciunas攻下43分，終場以105:98拿下勝利，順利晉級季後賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀

本場比賽鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson因左腿拉傷關係，只能坐壁上觀，不過鵜鶘仍舊希望將士用命，拿下本場比賽勝利，他們不會想要連續2場，在自家球迷面前輸掉比賽。

首節雖然雙方平分秋色，國王以24:22些微差距取得領先。但來到第二節後，鵜鶘開始展開反攻，在Brandon Ingram率領之下，鵜鶘打出一波12:2攻勢，同時國王多半僅靠著主將De'Aaron Fox和Domantas Sabonis撐起場面，其他替補球員則是熄火，團隊三分外線表現也不理想，半場20投僅中5。不僅如此，上一場對上勇士表現相當亮眼的射手Keegan Murray，似乎也出現扭傷情況，先回到休息室休息，半場比賽打完鵜鶘反倒以54:45領先。

雙方易籃再戰後，國王雖力拼要將差距縮小，但鵜鶘也不斷在外圍有所回應，三節打完鵜鶘仍以83:74領先。末節比賽鵜鶘靠著Jonas Valanciunas在禁區逞威，攻防兩端都有精采演出，率領球隊打出一波14:3攻勢，分差也拉開至20分差距，比賽也因此而底定，終場紐奧良軍團就以7分之差收下勝利，搶下最後一張晉級季後賽的門票。


本場比賽鵜鶘方面Brandon Ingram攻下24分外帶6籃板6助攻，中鋒「大V」Jonas Valanciunas貢獻19分12籃板，前鋒Trey Murphy III得到16分8籃板6助攻，替補上陣的Larry Nance Jr.則是也有13分演出。

國王方面以De'Aaron Fox表現最佳，得到35分7籃板5助攻，Domantas Sabonis攻下23分14籃板7助攻，Harrison Barnes挹注17分。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA附加賽／熱火112：91勝公牛！英雄哥24分準大三元　晉級季後賽

NBA季後賽／湖人目標復仇！Austin Reaves：從沒討論過要避開金塊

NBA附加賽完整賽程、戰況懶人包　生死鬥！老9公牛、國王最後一搏

NBA／塞爾提克要小心了！「英雄哥」Herro：我們為了挑戰而生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞