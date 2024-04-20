NBA附加賽／Ingram砍下24分！助鵜鶘105：98退國王　搶下西區第8

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本場比賽鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson因左腿拉傷關係，只能坐壁上觀，不過鵜鶘仍舊希望將士用命，拿下本場比賽勝利，他們不會想要連續2場，在自家球迷面前輸掉比賽。
首節雖然雙方平分秋色，國王以24:22些微差距取得領先。但來到第二節後，鵜鶘開始展開反攻，在Brandon Ingram率領之下，鵜鶘打出一波12:2攻勢，同時國王多半僅靠著主將De'Aaron Fox和Domantas Sabonis撐起場面，其他替補球員則是熄火，團隊三分外線表現也不理想，半場20投僅中5。不僅如此，上一場對上勇士表現相當亮眼的射手Keegan Murray，似乎也出現扭傷情況，先回到休息室休息，半場比賽打完鵜鶘反倒以54:45領先。
雙方易籃再戰後，國王雖力拼要將差距縮小，但鵜鶘也不斷在外圍有所回應，三節打完鵜鶘仍以83:74領先。末節比賽鵜鶘靠著Jonas Valanciunas在禁區逞威，攻防兩端都有精采演出，率領球隊打出一波14:3攻勢，分差也拉開至20分差距，比賽也因此而底定，終場紐奧良軍團就以7分之差收下勝利，搶下最後一張晉級季後賽的門票。
本場比賽鵜鶘方面Brandon Ingram攻下24分外帶6籃板6助攻，中鋒「大V」Jonas Valanciunas貢獻19分12籃板，前鋒Trey Murphy III得到16分8籃板6助攻，替補上陣的Larry Nance Jr.則是也有13分演出。
國王方面以De'Aaron Fox表現最佳，得到35分7籃板5助攻，Domantas Sabonis攻下23分14籃板7助攻，Harrison Barnes挹注17分。
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