台中星級飯店競推線上旅展 喊出住宿下殺最低25折起

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「住宿餐飲聯合通用券」平假日、住宿餐飲皆適用，可折抵住房、餐飲各廳消費，一套6千元，每套含12張5百元面額餐券，單次消費不限折抵張數，加上3千元的餐飲通用券贈券，將每1千元都「放大」成1千5百元，超找算的！
此外，饕客必囤「烤鴨即享券」一鴨3吃，每套3張優惠價6600，約是75折優惠， 可享3樓江南村或16樓海華樓經典烤鴨，喜愛烤鴨料理的民眾絕不能錯過。3F覓舍風格料理商品券59折起，每套5張優惠價2000，憑券可兌換指定義大利麵或燉飯一份，再享升等套餐。
除了線上旅展限定商品，還有多項優惠選擇，以環境友善的做法，響應無紙環保愛地球，電子票券馬上買馬上使用，更可輕鬆送禮給親朋好友，讓生活從減法開始，實現綠色減碳旅遊生活。
台中林酒店森林百匯擁有西式、中式、粵式、泰式、港點．西點、PIZZA等八大主題菜系，其中波士頓龍蝦湯、椒鹽天使紅蝦及現切爐烤肋眼牛排等，都是饕客最愛招牌美食，搭配甜點及下午茶，滿足不同需求客人。 森林百匯生意超好，時常一位難求，難得配合旅展推出餐券優惠方案，一是平日午晚餐券買七送一，每套8張9086元。另假日下午餐券買七送一，每套8張7546元，大約是88折。
林酒店住宿券喊出33折起，例如熱賣商品「買一送二豪華雙人住宿套券」，每套3張，每張於平日入住豪華客房附2客早餐，優惠價13800元。另號稱全年最低優惠的森林百匯一泊二食豪華雙人住宿券，憑券平日入住，附早餐2客及森林百匯午餐或晚餐2客