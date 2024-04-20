山本由伸投6局飆9K寫生涯新高！失掉4分逃過敗投　道奇4：9大都會

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3局上山本由伸再遭遇亂流，對Brandon Nimmo投出保送後，Starling Marte擊出二壘安打，接下來Alonso擊出安打，以及Stewart的高飛犧牲打，大都會再攻下2分，取得4：0領先。
山本由伸在4局上拿下一出局後，Bader、Joey Wendle連續安打攻佔得點圈，此時山本連續用三振解決Nimmo和Marte，成功化解危機。5局上山本由伸再次投出三上三下，今天投完6局結束投球任務退場，總計被敲7支安打失掉4分、3分責失，丟出9次三振和1次保送。
大谷翔平在4局下盜壘成功，並跑回道奇第1分，接著5局下大谷又敲出帶有1分打點的安打，6局下道奇開啟反攻，靠著大都會三壘手Wendle單局兩次失誤，跑者進佔得點圈，接著Chris Taylor在滿壘狀態下揮出適時安打，一棒打回2分，幫助道奇追成4：4平手，也讓山本由伸逃過敗投。
不過，7局上戰局又出現變化，游擊手Betts傳球失誤釀禍，Lindor轟出兩分砲，幫助大都會以6：4要回領先，8局上大都會再添2分保險分，9局上Lindor趁著安打積極衝本壘，捕手Smith接球後轉身觸殺，第一時間主審判定安全回壘，道奇提出挑戰後仍維持原判，大都會再下一城，最終道奇以5分之差吞敗。
此戰擔任指定打擊的大谷翔平，全場4打數1安打，吞下1次三振，貢獻1分打點、1得分，還有1次盜壘成功，也本季的第5盜。而今天是山本由伸在道奇主場的第3次登板，先前3月31日對陣紅雀，他投5局被敲2安打無失分，接著4月13日對上教士，主投5局被敲4安打失3分，連同此戰主場勝投仍未開張。
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