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山本由伸投6局飆9K寫生涯新高！失掉4分逃過敗投　道奇4：9大都會

▲洛杉磯道奇先發山本由伸今天對大都會先發6局失4分（3分責失），投出9次三振，無緣拿下勝投。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇先發山本由伸今天對大都會先發6局失4分（3分責失），投出9次三振，無緣拿下勝投。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸今（20）日首次在主場先發對陣紐約大都會，此戰山本先發6局投出旅美生涯新高，同時丟出生涯單場最多的99球，並飆出生涯單場新高的9次三振，但整場失掉4分（3分責失），雖然靠打線幫忙逃過敗投，但大都會Francisco Lindor在7局上轟出致勝兩分砲，終場道奇4：9不敵大都會，最近8場比賽吞了6敗。

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山本由伸在首局僅用9球，就投出三上三下。2局上山本由伸三振上季扛出46轟的重砲Pete Alonso，但卻被下一棒DJ Stewart掃出陽春砲，山本連續2場比賽挨轟，隨後道奇捕手Will Smith失誤，讓Francisco Alvarez跑上得點圈，接著Harrison Bader適時安打，幫助大都會以2：0領先道奇。

3局上山本由伸再遭遇亂流，對Brandon Nimmo投出保送後，Starling Marte擊出二壘安打，接下來Alonso擊出安打，以及Stewart的高飛犧牲打，大都會再攻下2分，取得4：0領先。

山本由伸在4局上拿下一出局後，Bader、Joey Wendle連續安打攻佔得點圈，此時山本連續用三振解決Nimmo和Marte，成功化解危機。5局上山本由伸再次投出三上三下，今天投完6局結束投球任務退場，總計被敲7支安打失掉4分、3分責失，丟出9次三振和1次保送。

大谷翔平在4局下盜壘成功，並跑回道奇第1分，接著5局下大谷又敲出帶有1分打點的安打，6局下道奇開啟反攻，靠著大都會三壘手Wendle單局兩次失誤，跑者進佔得點圈，接著Chris Taylor在滿壘狀態下揮出適時安打，一棒打回2分，幫助道奇追成4：4平手，也讓山本由伸逃過敗投。

不過，7局上戰局又出現變化，游擊手Betts傳球失誤釀禍，Lindor轟出兩分砲，幫助大都會以6：4要回領先，8局上大都會再添2分保險分，9局上Lindor趁著安打積極衝本壘，捕手Smith接球後轉身觸殺，第一時間主審判定安全回壘，道奇提出挑戰後仍維持原判，大都會再下一城，最終道奇以5分之差吞敗。

此戰擔任指定打擊的大谷翔平，全場4打數1安打，吞下1次三振，貢獻1分打點、1得分，還有1次盜壘成功，也本季的第5盜。而今天是山本由伸在道奇主場的第3次登板，先前3月31日對陣紅雀，他投5局被敲2安打無失分，接著4月13日對上教士，主投5局被敲4安打失3分，連同此戰主場勝投仍未開張。

▲大谷翔平敲出安打，也跑出盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平敲出安打，也跑出盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）
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