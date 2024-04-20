高捷岡山路竹延伸線RK1試運轉測試完成 5月上旬初勘
「捷運有情，岡山好行！」高雄捷運岡山路竹延伸線，經工程團隊日以繼夜努力，RK1岡山車站已完成最後關鍵試運轉測試，工程團隊確認測試結果已達到辦理初勘之依據要件規定，並將自4月22日開始初履勘檢查前置準備作業，依大眾捷運系統履勘作業要點，完成整體系統符合營運需求之安全可靠度驗證，後續辦理初、履勘，朝今年6月底向北延伸至RK1岡山車站通車目標邁進。
記者蔡佳宏／高雄報導
RK1岡山車站通車試運轉，按未來通車初期營運班表進行測試，依營運班表營運時間5:55~00:55，尖峰時間以4至6分鐘班距及離峰時間8分鐘班距方式，模擬正常營運狀況，依大眾捷運系統履勘作業要點，須完成連續七天以上之系統穩定性測試並提出報告。目前捷運工程團隊已圓滿完成試運轉測試，預計5月上旬辦理初勘。
高雄捷運路線的持續推進，將帶動周邊地方發展，促進整體經濟繁榮。岡山路竹延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，此一市政政策目標之達成，預期將服務服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，除提供市民更便捷之大眾運輸服務，捷運局同時於沿線捷運場站全面展開聯合開發，更可滿足沿線科技產業居住需求，提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄成為宜居、友善、便利的科技大城，落實行政院南部半導體S廊帶建設，形塑大高雄的未來藍圖。