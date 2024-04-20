中壢人稱遇到胡瓜本人！被糾正是主唱大人：下面一位 阿信回應了
48歲搖滾天團五月天主唱阿信（陳信宏），近年因為邁入中年，臉型變得圓潤，體態也有橫向發展跡象，從大約2014年起，就頻頻被說神似大16歲綜藝大哥胡瓜。有中壢網友近日外出吃飯，撞見一位長相激似阿信的民眾，反串稱「遇到胡瓜」，沒想到，罕見釣出阿信本人回應：「我沒有在中壢用餐過啦！」
記者楊穎軒／綜合報導
民眾在臉書社團「我是中壢人」分享一張照片，可見一名男子在餐廳座位上用餐，拿筷子的右手剛好擋住一半的臉，不過從厚重鬢角、瀏海髮型及眼睛、鼻子觀察，很像五月天阿信本尊，原PO寫下：「今天中午吃什麼？吃飯遇到胡瓜！」
貼文一出，網紅宛宛兒說：「我怎麼覺得比較像五月天的阿信！」大批網友輪番留言：「阿信吧」、「下面一位」、「主唱大人...」、「熊熊看很像阿信誒」、「就是五月天」、「第一眼看成五月天阿信」、「為什麼我沒有這種幸運」、「伙食不錯」、「主委又來送幸福了！」
雖然該偷拍照與阿信相似乎高達90%，但阿信昨（19）日在Thread發文：「呃...我沒有在中壢用過餐啦！」幾小時後又發聲：「但中壢阿信應該滿帥的（自己講）！」否認照片中正在吃飯的男子是自己。
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