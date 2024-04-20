揭大汪婚變翻紅！葛斯齊亂爆料跌落神壇 陳沂：法院認證最弱狗仔
因為拍攝宋慧喬與宋仲基的世紀婚禮，爆出大S徐熙媛與汪小菲婚變等猛料，葛斯齊當時被稱為「最強狗仔」，然而這個封號並沒有維持太久，近年他「烏龍爆料」次數頻繁，甚至被「爭議型網紅」陳沂笑虧是：「法院認證最弱狗仔」，現在的葛斯齊不僅爆不出猛料，只要一開口就會被網友說：「又來蹭熱度了！」
記者黃雅琪／綜合報導
曾被稱為「最強狗仔」的葛斯齊，著名爆料事蹟如下：他揭開汪小菲在婚內與張穎穎私約照片，公開汪小菲與大S婚變一事、爆料金鐘主持薛紀綱（小兵）婚內出軌，背叛妻子王湘涵；葛斯齊更表示，他曾潛入宋慧喬與宋仲基的世紀婚禮偷拍，東窗事發後被保鑣痛毆、進警局，但最後還是有將畫面傳出。
葛斯齊近年開始變成「蹭熱度」的狗仔，最近具俊曄在韓綜上曝光與大S在電梯裡的甜蜜合照，網友質疑大S的鎖骨的刺青不見，推測雙方不是在結婚後才拍攝合照，葛斯齊「帶風向」婚內出軌認同稱：「你怎麼跟我想的一樣呢？」
氣得大S忍不住曬出原圖，打臉葛斯齊：「不想再提告了，葛不葛以？葛斯齊！」大S經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「只是韓國電視台是不允許刺青外露的，所以全部打碼了。」如今的葛斯齊從「最強狗仔」被打到谷底，成為「最蹭狗仔」。
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