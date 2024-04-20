快評／Brandon Ingram把握屬於他的時刻！鵜鶘洗刷「偽強隊」汙名
紐奧良鵜鶘今（20）日在主場以105:98沙加緬度國王，拿下西區最後一張季後賽門票，鵜鶘球星Brandon Ingram全場攻下24分，帶領球隊拿下西區第8種子。Ingram過去關鍵戰總是容易「軟手」，此役Zion Williamson因傷缺陣，Ingram嘗試打破質疑，就如鵜鶘總教練Willie Green所說的：「他明白此刻是他想要的機會，他要站出來證明自己。」
記者黃建霖/綜合報導
Ingram上一場對湖人的比賽發揮一般，第四節甚至還被冷藏，整個先發陣容都表現得不對勁，全靠Zion Williamson和替補球員的好表現追分。今天Williamson因傷缺陣，Ingram作為球隊二把手，也明白自己必須要站出來。
今天Ingram全場20投10中，三分球2投1中，罰球3投3中，得到24分6籃板6助攻。雖然得分數字可能不是特別爆炸，但在關鍵時刻他中距離總能穩健命中，幫助球隊穩住優勢。
鵜鶘主帥Willie Green賽透露：「我和Ingram這周進行了一次很棒的談話，他對我說了一些很正面的話，他想要成為最好的自己，他明白此刻是他想要的機會，他想站出來，證明自己。」
過去鵜鶘和國王在例行賽5次交手都能取勝，球隊強壯、運動能力出色的鋒線，能夠壓制國王的外線火力。今天的局面似乎也很類似，國王整場比賽只靠De'Aaron Fox和Domantas Sabonis兩大球星在撐，上一場力克勇士的大功臣Keegan Murray的發揮就差強人意，12投4中，僅有11分。
而今天能夠拿下西區第8種子，鵜鶘角色球員的發揮也很出色，本季算上季中賽共打了84場的大中鋒Jonas Valanciunas，這一場比賽共下19分12籃板，前鋒Larry Nance Jr.則有13分4板3助攻。
鵜鶘過去被認為是西區「偽強隊」，似乎總能很穩定的處於季後賽行列，但到了賽季尾聲就會下滑，特別是季後賽屢屢面對更高種子都沒辦法，今年能否打破外界對他們這樣的印象，很值得期待。
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