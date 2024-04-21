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大谷翔平遭水原一平「洗劫」5.2億！盤點那些年被詐騙的超級巨星

▲大谷翔平被水原一平偷了1600萬美元，約5.2億台幣，其他球星也曾遭遇過類似狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平被水原一平偷了1600萬美元，約5.2億台幣，其他球星也曾遭遇過類似狀況。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年3月韓國海外開幕戰首戰賽後，得知自己的翻譯水原一平偷竊他的資金，並且簽賭運動博弈，從他戶頭共騙取1500萬美元（約5.2億台幣）的天價，水原一平近期將會遭到法院判刑，而他也需要支付大谷相關金額，為自己的行為負責。不過大聯盟過去也有不少球星被詐騙薪資，除大谷翔平之外，如：前舊金山巨人賽揚強投Jake Peavy、NFL美式足球前紐約噴射機超級四分衛Mark Sanchez，還有北海道日本火腿隊監督新庄剛志等，知名NBA球星Charles Barkley、Tim Duncan、Kareem Abdul-Jabbar​​​​​​​等都曾遭遇過被他人偷竊資金，或是詐騙的狀況，《NOWnews》也為讀者盤點這些球星的狀況。

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大谷翔平在今年首爾海外賽後，就跟水原一平對質，並且水原還試圖要最後一次欺騙大谷，要他幫忙償還債務，而他共偷竊了約1600萬美元的鉅額資金，這都是大谷所賺的辛苦錢，大谷也親自感謝妻子田中真美子不離不棄，讓他可以度過這樣艱難的日子，但是大谷幾乎三年沒有看過自己的銀行帳戶，主要是他專心在棒球上，對於這些其他的名利，相對來說比較「無感」。


▲大谷翔平遭水原一平「洗劫」5.2億，其他球星也曾受害。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平遭水原一平「洗劫」5.2億，其他球星也曾受害。（圖／美聯社／達志影像）
過去大聯盟也有投手發生這種狀況，根據美國媒體《ESPN》報導，大多數運動員都比較不會保管好自己的錢財，以下有幾種例子：

1.前舊金山巨人賽揚強投Jake Peavy

Jake Peavy生涯多次拿到防禦率、勝投、三振王寶座，2007年他在教士隊期間，就曾拿過賽揚獎肯定，在2015年引退前，生涯14年累積152勝，2016年，也就是他退休後，當時一位南加州財務顧問公司，一位名叫Ash Narayan的投資顧問，偽造簽名，從Jake Peavy等球員的帳戶盜領300萬美元以上的資金。

2019年Ash Narayan認罪，不但要被關3年以上，還要賠償1880萬美元的賠償金，而被他騙的球員還有Roy Oswalt、NBA球星Austin Croshere、Tyler Matzek以及Mark Sanchez等，合計超過3000萬美元以上。而他們信任Narayan，還請他幫忙負責匯款薪資等，反而被他利用竊取巨額資金。

▲巨人隊前球星Jake Peavy，曾被捲入詐騙案中。（圖／美聯社／達志影像）
▲巨人隊前球星Jake Peavy，曾被捲入詐騙案中。（圖／美聯社／達志影像）
此外，龐氏騙局，也是球員常會遇到的狀況，（何謂龐氏騙局（英語：Ponzi scheme）是非法性質的金融詐騙手法，是一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。時至今日，龐茲騙局的各種變體（資金盤、老鼠會）依舊存在金融市場中。）

2.新庄剛志曾被親友花光20億日幣

新庄剛志球員時期風光賺不少錢，光是日職14年生涯，就賺進8億日幣以上，加上他在大聯盟打過球，以及代言等身價超過44億日幣，在引退後，移居到峇里島入住，他在球員時期把薪水都給母親認識的「A先生」管理。

新庄剛志回憶，A先生平常住豪宅、常常跟公司的大老闆等來往，他當時認為這人沒有問題。新庄剛志也說，當時打棒球對他來說像是打工，但當他退休想要去峇里島時，卻發現這些資金不見了，A先生卻稱因經營公司僅剩2200萬日圓，雙方進入訴訟，A先生在2012年宣告破產，最後新庄剛志只拿回8000萬日圓。

▲新庄剛志在選手時期賺了44億日圓，可惜卻被花光。（圖／美聯社／達志影像）
▲新庄剛志在選手時期賺了44億日圓，可惜卻被花光。（圖／美聯社／達志影像）
3.Charles Barkley信任好友虧400萬美元

Donald Watkins不是什麼知名人物，但他對前NBA球星Charles Barkley來說，可能是恨之入骨的損友，Charles Barkley相信他的「垃圾發電」公司，結果都是一場騙局，Charles Barkley不但虧了400萬美元以上，還被好友騙了。

此外，Charles Barkley還幫忙支付Donald Watkins女友的「贍養費」，當然Donald Watkins也把這筆費用，拿來「東借西還」，所以實際上Donald Watkins就是個騙子，這讓Charles Barkley火大，他說：「Donald他唯一錯的，就是他自己。」

▲Charles Barkley信任好友虧400萬美元（圖／美聯社／達志影像）
▲Charles Barkley信任好友虧400萬美元（圖／美聯社／達志影像）
4.Tim Duncan​​​​​​​被騙2000萬

Charles Banks IV自2013年以來擔任馬刺隊球星Tim Duncan​​​​​​​的財務顧問，他在 2017 年因電信詐欺罪被判處四年監禁，Tim Duncan生涯曾賺進1.3億美元以上，但他被詐騙高達2400萬美元，即便如此，Tim Duncan依舊十分冷靜。

Charles Banks IV對於投資很不在行，他身上擁有一系列不良企業，包括酒店、美容產品和釀酒廠等股份，Tim Duncan就像是他大海中的浮木，他的失敗投資，都可以透過這些資金化解，不過2018年，Tim Duncan跟他達成和解，同意拿回750萬美元的資金，但也上了寶貴的一課。

▲聖安東尼奧馬刺傳奇大前鋒Tim Duncan生涯曾賺進1.3億美元以上，但他被詐騙高達2400萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺傳奇大前鋒Tim Duncan生涯曾賺進1.3億美元以上，但他被詐騙高達2400萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
5.Kareem Abdul-Jabbar也曾控告經紀人

Kareem Abdul-Jabbar是前或杉磯湖人隊傳奇中鋒，他以形式特立獨行著稱，而經紀人也是他最親近的夥伴，但Tom Collins讓他損失太多資金，他在40歲時，離婚的前妻拿走他大部分資金，加上他管理不當，一度陷入財務困境。

Tom Collins疑似挪用Kareem Abdul-Jabbar的錢，還把他的車子賣掉，捲款潛逃，Tom Collins運用這些資金購買房地產，甚至還讓Kareem Abdul-Jabbar負債，這讓Kareem Abdul-Jabbar提出5900萬美元的訴訟，而他因為在湖人隊高薪，幾乎年年百萬美元薪資，讓他累積不少財富。

但最後Kareem Abdul-Jabbar也只有拿到約2000萬美元的資金，這或許也讓他損失不少，但若他可以更小心，或許也不會連車子被賣了都不知道。

▲湖人傳奇球星Kareem Abdul-Jabbar，曾跟經紀人拆夥對薄公堂。 （圖／美聯社／達志影像）
▲湖人傳奇球星Kareem Abdul-Jabbar，曾跟經紀人拆夥對薄公堂。 （圖／美聯社／達志影像）
總結：

運動員可以拿到高薪是理所當然，但如何管理，或是交由信賴的人管理很重要，即便是妻子、經紀人、好友，都要小心，大谷翔平就是太信任前翻譯水原一平，導致自己被詐騙了1600萬美元以上的資金，其實國內外運動員都一樣，「錢不理財，財不理人」，若不能親自處理財務，也要多加留意這些資金動向，才不會避免最後這些錢受到他人利用。

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