大谷翔平遭水原一平「洗劫」5.2億！盤點那些年被詐騙的超級巨星

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過去大聯盟也有投手發生這種狀況，根據美國媒體《ESPN》報導，大多數運動員都比較不會保管好自己的錢財，以下有幾種例子：
1.前舊金山巨人賽揚強投Jake Peavy
Jake Peavy生涯多次拿到防禦率、勝投、三振王寶座，2007年他在教士隊期間，就曾拿過賽揚獎肯定，在2015年引退前，生涯14年累積152勝，2016年，也就是他退休後，當時一位南加州財務顧問公司，一位名叫Ash Narayan的投資顧問，偽造簽名，從Jake Peavy等球員的帳戶盜領300萬美元以上的資金。
2019年Ash Narayan認罪，不但要被關3年以上，還要賠償1880萬美元的賠償金，而被他騙的球員還有Roy Oswalt、NBA球星Austin Croshere、Tyler Matzek以及Mark Sanchez等，合計超過3000萬美元以上。而他們信任Narayan，還請他幫忙負責匯款薪資等，反而被他利用竊取巨額資金。
此外，龐氏騙局，也是球員常會遇到的狀況，（何謂龐氏騙局（英語：Ponzi scheme）是非法性質的金融詐騙手法，是一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。時至今日，龐茲騙局的各種變體（資金盤、老鼠會）依舊存在金融市場中。）
2.新庄剛志曾被親友花光20億日幣
新庄剛志球員時期風光賺不少錢，光是日職14年生涯，就賺進8億日幣以上，加上他在大聯盟打過球，以及代言等身價超過44億日幣，在引退後，移居到峇里島入住，他在球員時期把薪水都給母親認識的「A先生」管理。
新庄剛志回憶，A先生平常住豪宅、常常跟公司的大老闆等來往，他當時認為這人沒有問題。新庄剛志也說，當時打棒球對他來說像是打工，但當他退休想要去峇里島時，卻發現這些資金不見了，A先生卻稱因經營公司僅剩2200萬日圓，雙方進入訴訟，A先生在2012年宣告破產，最後新庄剛志只拿回8000萬日圓。
3.Charles Barkley信任好友虧400萬美元
Donald Watkins不是什麼知名人物，但他對前NBA球星Charles Barkley來說，可能是恨之入骨的損友，Charles Barkley相信他的「垃圾發電」公司，結果都是一場騙局，Charles Barkley不但虧了400萬美元以上，還被好友騙了。
此外，Charles Barkley還幫忙支付Donald Watkins女友的「贍養費」，當然Donald Watkins也把這筆費用，拿來「東借西還」，所以實際上Donald Watkins就是個騙子，這讓Charles Barkley火大，他說：「Donald他唯一錯的，就是他自己。」
4.Tim Duncan被騙2000萬
Charles Banks IV自2013年以來擔任馬刺隊球星Tim Duncan的財務顧問，他在 2017 年因電信詐欺罪被判處四年監禁，Tim Duncan生涯曾賺進1.3億美元以上，但他被詐騙高達2400萬美元，即便如此，Tim Duncan依舊十分冷靜。
Charles Banks IV對於投資很不在行，他身上擁有一系列不良企業，包括酒店、美容產品和釀酒廠等股份，Tim Duncan就像是他大海中的浮木，他的失敗投資，都可以透過這些資金化解，不過2018年，Tim Duncan跟他達成和解，同意拿回750萬美元的資金，但也上了寶貴的一課。
5.Kareem Abdul-Jabbar也曾控告經紀人
Kareem Abdul-Jabbar是前或杉磯湖人隊傳奇中鋒，他以形式特立獨行著稱，而經紀人也是他最親近的夥伴，但Tom Collins讓他損失太多資金，他在40歲時，離婚的前妻拿走他大部分資金，加上他管理不當，一度陷入財務困境。
Tom Collins疑似挪用Kareem Abdul-Jabbar的錢，還把他的車子賣掉，捲款潛逃，Tom Collins運用這些資金購買房地產，甚至還讓Kareem Abdul-Jabbar負債，這讓Kareem Abdul-Jabbar提出5900萬美元的訴訟，而他因為在湖人隊高薪，幾乎年年百萬美元薪資，讓他累積不少財富。
但最後Kareem Abdul-Jabbar也只有拿到約2000萬美元的資金，這或許也讓他損失不少，但若他可以更小心，或許也不會連車子被賣了都不知道。
總結：
運動員可以拿到高薪是理所當然，但如何管理，或是交由信賴的人管理很重要，即便是妻子、經紀人、好友，都要小心，大谷翔平就是太信任前翻譯水原一平，導致自己被詐騙了1600萬美元以上的資金，其實國內外運動員都一樣，「錢不理財，財不理人」，若不能親自處理財務，也要多加留意這些資金動向，才不會避免最後這些錢受到他人利用。
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