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比冷氣開幾度重要！電風扇「3種情況」別再吹了　台電認證危險S級

▲隨著天氣越來越炎熱，目前有不少人都先靠「電風扇」來清涼一下！但你家的電風扇合格嗎？（圖／記者張嘉哲攝）
▲隨著天氣越來越炎熱，目前有不少人都先靠「電風扇」來清涼一下！但你家的電風扇合格嗎？（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著夏天逐漸逼近，最近應該有不少人都能感受到天氣越來越炎熱，也有許多人家裡的電風扇都已經打開來吹，甚至還有人忍不住都先開了冷氣！然而，你知道你家電風扇是否還「健康」嗎？台電粉絲團就特別分享，家中電風扇就算打開吹會涼，但如果伴隨著「3大情況」的話，一定要記得保養維修、更換，不然只會更耗電，甚至還會有引起火災的疑慮哦！

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台電粉絲團在臉書粉專表示，天氣最近越來越熱，大家是不是開始吹電風扇了呢？吹著微微的風，總覺得涼爽多了！但民眾千萬不要覺得電風扇有風吹出來就好，如果發現家中的電風扇「運轉不順」、「有異音或者異味」以及「過熱」三種情況的話，一定要馬上停止使用，並且趕快檢查或送修喔。

▲原PO好奇「DC電風扇到底厲害在哪」，貼文一出，也有內行人抖出3優勢。（示意圖／取自unsplash）
▲台電最近提醒民眾，如果電風扇出現「過熱」、「發出異音或異味」以及「運轉不順」時，不要再吹了！（示意圖／取自unsplash）
老舊電風扇耗電又危險！他曾吹30年電風扇差點燒光全家

台電粉絲團提到「電風扇也是住宅火災常見的起火電器之一，當電風扇有運轉不順的情況，就可能是電風扇裡的馬達故障，造成電扇裡的電能無法轉換成機械能，反而轉換成熱能，就會導致馬達過熱而起火哦！」

而過去在新竹市消防局曾經公布的電風扇起火案例當中，就有屋主本來在房間吹電扇，離開房間時沒有順手將電風扇關閉，結果電風扇起火燃燒，所幸及時發現立刻報警搶救，差點整個家都被燒光。屋主事後也坦言「電風扇已經使用30年之久，之前就曾經多次發生運轉不順的情況」，消防人員才機會教育，表示這是「馬達受損的警訊，千萬不可忽視」。

▲過去因為老舊電風扇造成的火災案例也不少，有民眾家裡的壁掛式電扇使用太久未汰換，馬達壞了也不知，直接起火燃燒住家。（圖/宜蘭縣消防局提供）
▲過去因為老舊電風扇造成的火災案例也不少，有民眾家裡的壁掛式電扇使用太久未汰換，馬達壞了也不知，直接起火燃燒住家。（圖/宜蘭縣消防局提供）
電風扇該換就換「不是有風就好」！觀察秘訣一次看

台電粉絲團也提供觀察電風扇狀況的秘訣，表示可以啟動電風扇或者利用手輕轉扇葉，來觀察扇葉的轉動情形，如果轉動的頻率異常，像是「剛開始轉動緩慢然後發出嗡嗡聲到加快」、「葉片停止時是突然停止，而不是慢慢停止」，這些狀況代表軸承乾澀缺油，建議可以汰舊換新囉。

總結來說，台電特別提醒民眾，平常吹電風扇時就要留意電扇運轉情形，也要定期清洗扇葉、馬達積塵並且潤滑軸承，也要檢查電線是否有破損或者被壓著，而如果長時間不吹電扇，也要記得拔除插頭！炎炎夏日到來，電風扇的需求大增，「千萬不要再吹有風就好的電風扇」，家裡電扇健檢沒過的話，趕緊趁最熱的夏天來臨前更換一台吧！


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