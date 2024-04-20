比冷氣開幾度重要！電風扇「3種情況」別再吹了　台電認證危險S級

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老舊電風扇耗電又危險！他曾吹30年電風扇差點燒光全家
台電粉絲團提到「電風扇也是住宅火災常見的起火電器之一，當電風扇有運轉不順的情況，就可能是電風扇裡的馬達故障，造成電扇裡的電能無法轉換成機械能，反而轉換成熱能，就會導致馬達過熱而起火哦！」
而過去在新竹市消防局曾經公布的電風扇起火案例當中，就有屋主本來在房間吹電扇，離開房間時沒有順手將電風扇關閉，結果電風扇起火燃燒，所幸及時發現立刻報警搶救，差點整個家都被燒光。屋主事後也坦言「電風扇已經使用30年之久，之前就曾經多次發生運轉不順的情況」，消防人員才機會教育，表示這是「馬達受損的警訊，千萬不可忽視」。
電風扇該換就換「不是有風就好」！觀察秘訣一次看
台電粉絲團也提供觀察電風扇狀況的秘訣，表示可以啟動電風扇或者利用手輕轉扇葉，來觀察扇葉的轉動情形，如果轉動的頻率異常，像是「剛開始轉動緩慢然後發出嗡嗡聲到加快」、「葉片停止時是突然停止，而不是慢慢停止」，這些狀況代表軸承乾澀缺油，建議可以汰舊換新囉。
總結來說，台電特別提醒民眾，平常吹電風扇時就要留意電扇運轉情形，也要定期清洗扇葉、馬達積塵並且潤滑軸承，也要檢查電線是否有破損或者被壓著，而如果長時間不吹電扇，也要記得拔除插頭！炎炎夏日到來，電風扇的需求大增，「千萬不要再吹有風就好的電風扇」，家裡電扇健檢沒過的話，趕緊趁最熱的夏天來臨前更換一台吧！