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汪小菲失憶！想不起來去大S家咆哮、警局暴走：忘記我做什麼了

▲汪小菲上個月大鬧大S豪宅、舉報前妻濫用藥物，現在稱失憶想不起來。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲上個月大鬧大S豪宅、舉報前妻濫用藥物，現在稱失憶想不起來。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

汪小菲3月22日兩度突襲前妻大S台北信義豪宅，在樓下咆哮「要找徐熙媛算帳」，與保全爆發爭執，被警察帶走後又揚言檢舉大小S濫用安眠藥，但筆錄沒做完就走回家，脫序行徑讓外界看傻眼。汪小菲本月18日在直播提及此事，承認家務事壓力太大，導致情緒失控，「那天之後直接崩了4天，那4天是失憶的...忘了我做什麼了！」

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▲汪小菲到大S台北信義豪宅鬧場，警衛不讓他上樓，找來警方出面協調。（圖／記者張嘉哲攝）
▲▼汪小菲到大S台北信義豪宅鬧場，警衛不讓他上樓，找來警方出面協調，後來被帶去派出所，他又揚言要檢舉大S、小S濫用藥物。（圖／記者張嘉哲攝、NOWnews攝影中心）
▲汪小菲在警局舉報大S長期濫用藥物。（圖／NOWnews攝影中心）
對於大鬧大S住處、派出所暴走，汪小菲開直播賣酸辣粉時，悠悠地說：「我沒後悔，就是說其實有其他的表達方式，但確實因為自己的XX那天有點上頭...」還忍不住笑出聲，「我平時不這樣的...後來我大概崩了4天吧！那4天是失憶的，我都不知道怎麼過來的。」

汪小菲表示，經過那天，很能感受人在強烈的精神刺激下，一下子就會失憶，加上當時重感冒「我真的4天忘了我做什麼了，就是在家躺著，北京家...」他自認當天不是衝動行事，也不是怨恨誰，就只是想保護家人。

▲汪小菲說明到大S家咆哮、派出所暴走的原因。（圖／微博）
▲汪小菲說明到大S家咆哮、派出所暴走的原因。（圖／微博）
大陸網友揶揄：「我平常不這樣的，只是我每天都不平常」、「沒有愛也不懂愛的人真可怕」、「消費自己的XX，吃了紅利就無下限了」、「前妻的流量要抓緊時間蹭啊！再不蹭就沒機會了！」多數人不再相信汪小菲的話，質疑他第二天就回北京跟母親張蘭直播，看起來完全不像失憶的人。

此前，針對汪小菲的爆料，大S律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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