汪小菲失憶！想不起來去大S家咆哮、警局暴走：忘記我做什麼了

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汪小菲表示，經過那天，很能感受人在強烈的精神刺激下，一下子就會失憶，加上當時重感冒，「我真的4天忘了我做什麼了，就是在家躺著，北京家...」他自認當天不是衝動行事，也不是怨恨誰，就只是想保護家人。
大陸網友揶揄：「我平常不這樣的，只是我每天都不平常」、「沒有愛也不懂愛的人真可怕」、「消費自己的XX，吃了紅利就無下限了」、「前妻的流量要抓緊時間蹭啊！再不蹭就沒機會了！」多數人不再相信汪小菲的話，質疑他第二天就回北京跟母親張蘭直播，看起來完全不像失憶的人。
此前，針對汪小菲的爆料，大S律師賴芳玉律師回應：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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