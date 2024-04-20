水煮蛋「最神煮法」！日本政府認證：省超多水跟瓦斯 台灣也適用
水煮蛋「最神煮法」找到了！日前日本政府農林水產省，在社群上發文分享能以最少用水、瓦斯煮出美味水煮蛋的方法，簡單步驟在台灣也適用，更讓數萬日本民眾大讚實用，懊悔沒早點學起來，「之前煮蛋浪費了太多水跟瓦斯了！」
記者潘毅／綜合報導
日本農林水産省日前在社群平台X上分享「如何省時省瓦斯省水煮好水煮蛋」的方法，首先在鍋裡加入「一公分高度的水」，隨後蓋上鍋蓋打開中火，之後等鍋中水沸騰再煮4分鐘，之後把火關掉並讓蛋多悶5分鐘，之後再拿出雞蛋冷卻，熟度恰到好處、蛋黃還保有晶瑩剔透色澤的水煮蛋就完成了！
此外，農林水産省還分享，若是喜歡吃「半熟黃金蛋」的朋友，則可以在最後步驟時，可以選擇只悶3分鐘，就會得到水潤半熟水煮蛋。且如果要一次煮很多顆蛋的話，也可以使用平底鍋來操作這個煮法，過程也完全相同。
不少日本網友看完後，也紛紛驚呼「太晚才知道這種煮法，想到以前煮蛋都浪費好多瓦斯跟水，就覺得好懊惱」、「跟著步驟嘗試了一次，真的成功了，以後煮蛋又省了好多瓦斯跟時間」。
農林水産省貼文也被《日本省錢小站》特派員轉發到臉書上，他表示，「台灣人用大同電鍋，只要用一點水以及一點電，不用看火只要按下一個按鈕，就能夠做出水煮蛋的話，會不會嚇死他們。」