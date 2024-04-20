鄧愷威又幫賽揚強投擦屁股！投一局丟5分　還對決台美混血Carroll

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本場比賽巨人推派賽揚強投Blake Snell先發，但他表現仍舊不佳，僅投了4.2局用85球，有51顆好球，被敲9安失掉5分，也吞本季第3敗，賽後防禦率來到了11.57。鄧愷威本場比賽則是在7局1出局時登板投球，場上比數為7:1響尾蛇領先，鄧愷威一上來先送出四壞球保送，接著被Kevin Newman敲出安打，讓巨人再失1分，但這分並非鄧愷威的自責分，隨後讓Ketel Marte敲出雙殺打，化解失分危機。
鄧愷威隨後續投第8局，不過卻是遭震撼教育，首先被台美混血好手Corbin Carroll敲一壘安打，接著發生暴投，讓Corbin Carroll進佔二壘，接著面對Lourdes Gurriel Jr.再被敲出適時安打，鄧愷威再失掉1分。
該半局鄧愷威控球持續不穩，先後被敲安、送出保送，讓對手無人出局攻占滿壘。鄧愷威先讓對手敲滾地球後，抓到1個出局數，但也讓響尾蛇跑回1分，隨後又投出保送，響尾蛇再度攻佔滿壘，鄧愷威因此被換下場。接替投球的Nick Avila，一上來就被響Blaze Alexander擊出滿貫砲，響尾蛇在第8局再攻下6分大局。
本場比賽鄧愷威的控球並不理想，總計帳面上1局投球，共投了36球，僅有17顆好球，被敲出4支安失掉5分，另有3次四壞保送，沒有投出三振，賽後防禦率暴增至9.82。
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