中壢人稱遇到胡瓜本人！被糾正是主唱大人：下面一位　阿信回應了

白癡公主專訪／家人曾闖「猛鬼大樓」租屋！驚悚撞見大量好兄弟

▲白癡公主家人曾進入錦新大樓要租屋，親眼撞見大量好兄弟在裡面。（圖／記者陳明中攝影）
▲白癡公主家人曾進入錦新大樓要租屋，親眼撞見大量好兄弟在裡面。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／專訪

恐怖片《鬼天廈》改編自「台北第一凶宅」錦新大樓真實社會案件，白癡公主（戴平雅）首度主演電影，挑戰演出性工作者「麗美」，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，有靈異體質的家人曾經進去該棟大樓要租房，親眼看到鬼魅蹤影，自己雖然是「麻瓜」但也會有頭暈、頭痛或是想睡覺的狀況出現。

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▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
▲白癡公主本身是「麻瓜」，但還是能感受到不乾淨的氣場。（圖／記者陳明中攝影）
錦新大樓有好兄弟！白癡公主拒絕重返現場

「我自己去樓下有經過，但是我不想去的原因就是，我知道裡面有！」白癡公主曾路過台北市知名「猛鬼大樓」錦新大樓，但她始終不敢走進去，因為擁有靈異體質的家人曾在這裡找租屋，親眼見到眾多好兄弟：「我家人那時候在找租房子的地方有去過，就有進去看，滿多好兄弟在裡面，因為我怕被（鬼）跟回家，所以我並沒有想進去看看。」

▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
▲當上班族時曾遇過「受害者情結」的同事，白癡公主選擇疏離對方。（圖／記者陳明中攝影）
「受害者情結」同事糾纏！白癡公主果斷疏遠

白癡公主飾演的性工作者「麗美」，在片中經歷悲慘遭遇，一心認為所有人都對不起她、憤世嫉俗；曾經是一名上班族的白癡公主，也遇過「受害者情結」的同事：「他可能會說『我工作都做不完，都是因為公司沒有給我很好的環境、辦公桌很亂，或是我的座位很小，所以我沒有辦法寫完報告。』」怪東怪西卻從不檢討自己的人，她選擇疏遠對方。

▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
▲白癡公主樂於在演員與YouTuber之間轉換身分。（圖／記者陳明中攝影）
首度演電影！白癡公主遭下令頻道「停更2個月」

「我那時候其實滿緊張的，我怕沒有辦法調適好心情！」白癡公主首度主演電影《鬼天廈》，坦言在心情調適上有些障礙，導演謝志文曾對她下令將角色融入生活中，並要求將YouTube頻道「停更2個月」。

白癡公主頓時陷入恐慌：「我想說這樣我生活都不用過了嗎？」所幸在與同片演員「這群人」茵聲討論過後，她終於明白只要演戲時進入角色就好，平常還是可以做YouTuber、開心創作影片內容，到頭來一切都是庸人自擾。《鬼天廈》全台熱映中。

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