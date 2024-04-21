白癡公主專訪／家人曾闖「猛鬼大樓」租屋！驚悚撞見大量好兄弟

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「我自己去樓下有經過，但是我不想去的原因就是，我知道裡面有！」白癡公主曾路過台北市知名「猛鬼大樓」錦新大樓，但她始終不敢走進去，因為擁有靈異體質的家人曾在這裡找租屋，親眼見到眾多好兄弟：「我家人那時候在找租房子的地方有去過，就有進去看，滿多好兄弟在裡面，因為我怕被（鬼）跟回家，所以我並沒有想進去看看。」
「受害者情結」同事糾纏！白癡公主果斷疏遠
白癡公主飾演的性工作者「麗美」，在片中經歷悲慘遭遇，一心認為所有人都對不起她、憤世嫉俗；曾經是一名上班族的白癡公主，也遇過「受害者情結」的同事：「他可能會說『我工作都做不完，都是因為公司沒有給我很好的環境、辦公桌很亂，或是我的座位很小，所以我沒有辦法寫完報告。』」怪東怪西卻從不檢討自己的人，她選擇疏遠對方。
首度演電影！白癡公主遭下令頻道「停更2個月」
「我那時候其實滿緊張的，我怕沒有辦法調適好心情！」白癡公主首度主演電影《鬼天廈》，坦言在心情調適上有些障礙，導演謝志文曾對她下令將角色融入生活中，並要求將YouTube頻道「停更2個月」。
白癡公主頓時陷入恐慌：「我想說這樣我生活都不用過了嗎？」所幸在與同片演員「這群人」茵聲討論過後，她終於明白只要演戲時進入角色就好，平常還是可以做YouTuber、開心創作影片內容，到頭來一切都是庸人自擾。《鬼天廈》全台熱映中。
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