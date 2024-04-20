全球最大星巴克在台灣！破千坪豪華規模 將插旗信義Dream Plaza
統一企業集團全台首間新世代複合商場「Par K* Avenue」今（20）日開幕，由7-11、星巴克與統一精工一體建物構成。統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲今出席開幕典禮，也近一步透露信義誠品原址改名「Dream Plaza」的新百貨，預計打造全球最大間的星巴克門市，橫跨百貨6、7樓外，還有露天座位區，超越旗艦店型的豪華規模，讓星巴克美國總部也相當重視。
記者鍾怡婷/綜合報導
統一集團去年接受信義誠品原址，預計打造全新「Dream Plaza」百貨，將在2025年開門見客，統一集團董事長羅智先表示，信義區百貨林立，從現實面看不太多需再多一個百貨公司，因此希望將Dream Plaza打造出城市綠洲的概念，讓大家可以在舒服的環境休憩。
高秀玲宣布將在「Dream Plaza」打造全球最大的星巴克門市，打通百貨6樓和頂樓7樓，預計門市超過1000坪，還有露天座位區可以享受咖啡，豪華的坪數配置，已經超過旗艦店規模，讓美國星巴克總部也相當重視，實際規劃仍一直在跟海內外團隊討論，後續也會進一步對外說明。
據悉，星巴克全球最大的旗艦店位於東京，共4層樓的建築是星巴克首席設計師利茲･穆勒（Liz Muller）與知名建築師隈研吾操刀設計，每層樓提供不同的飲品和美食，也成為旅遊的知名景點之一，東京星巴克旗艦店的成功案例，也讓人更加期待即將進駐「Dream Plaza」的星巴克，將會帶來什麼樣全新的亮點以及話題。