世新大學宿舍每學期9萬！校方回應「4大特點」：24小時控管

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目前世新大學宿舍分為6個區域，校本部第一宿舍、校本部第二宿舍為全棟女、男宿舍，房型包含1人套房、2人套房、2人雅房、4人雅房，每床每學期住宿費從37000元到65000元不等；深坑一舍、深坑二舍為男女同棟宿舍，過去多提供給陸生、外籍生與部分台生，房型包含1人有窗套房、1人走廊窗套房、2人有窗套房，每床每學期價格從22900元到39500元不等；順安宿舍為男女同棟，房型包含2人有窗套房、4人走廊窗套房、4人有窗套房，每床每學期價格從23000元到43200元不等。
至於今年整棟全新落成的新苑宿舍採男女同棟，房型包含1人套房、2人套房，每床每學期價格分為75000元、90000元，相比學校附近套房每月租金大約從4500元起跳高出不少，引發學生議論。
對此，世新大學回應，新苑宿舍尊重個人獨立空間，以單人或雙人套房設計，每房都有落地窗和陽台，且有24小時電梯門禁控管。另宿舍內設有共享的公共空間，包括交誼廳、休閒健身區，給學生合理、舒適的個人空間與人際交流生活。
世新大學也說，宿舍定價綜合考量位置、空間規畫、管理、設施、興建年限等因素。校內外共設有6處宿舍，並為經濟不利生及特殊生保留優先登記區域，提供低收入戶學生住宿費全免等關懷措施，滿足學生對住宿的多元需求。