衛生局稽查也出事！大直美麗新影城賣「血絲豬排」 顧客上吐下瀉
台灣食安危機頻傳，讓不少民眾憂慮吃下肚的食品是否安全。台北美麗新大直皇家影城，近期傳出販售「帶血絲」的豬排，民眾邊看電影邊用餐後，剩餘餐點帶回家，赫然發現豬排疑似沒熟，當天晚上7點就出現腸胃不適，3小時內上吐下瀉5、6次，大嘆活受罪。但其實，早在事情發生以前，北市衛生局曾在4月16日前往稽查，發現衛生缺失高達7項，並限期在4月23日前改善，違者可依食安法處6萬至2億元罰鍰。
記者孫唯容／綜合報導
有網友19日晚間在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文指出，4月18日中午1點30分至美麗新影城大直館消費，點了豬排、雞塊、熱狗堡及2杯紅茶，「當下吃幾口後，跟同行友人都感到反胃」，由於影院內燈光昏暗，沒多想，事後因沒吃完打包帶回家，一回家發現豬排根本沒熟。
民眾無奈表示，自己晚間7點多肚子開始絞痛，約10點上吐下瀉5、6次，查看反映管道只能寫信，於是立馬寫信反映，經過1天尚未有任何工作人員主動回信，最近食安問題如此嚴重，大直美麗新影城票價並不便宜，但食物出現問題卻不聞不問，真的是花了錢，身體遭罪受，還求助無門。
北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天說明，衛生局執行百貨美食街專案稽查時，4月16日曾稽查該商家，現場查出7項缺失，包含現場作業人員未戴口罩及工作帽、洗滌區未張貼洗手標示、供客用餐具未適當覆蓋、食品作業區出風口不潔、冷凍櫃邊框不潔及結霜、砧板及其下方器皿不潔、未有冰箱溫度記錄表等衛生缺失，衛生局已開立限期改善通知單，要求業者4月23日前改善完畢，屆期不定期無預警前往複查，如複查仍不符規定，將依法處辦。