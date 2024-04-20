台中女國道狂飆229公里被開單！竟因「這原因」 法院判撤銷罰單
超速119公里也不開罰？去年10月8日凌晨，台中市吳姓女子開車行駛在中山高速公路，測得時速229公里，超速高達119公里，開罰3萬6000元，不過吳女提起行政訴訟，主張提醒前方有測速照相的警示牌被林木遮蔽，法院勘驗後認為近5個月來，該路段樹木生長很快，也確實沒修剪，認為有「程序不正義」疑慮，判決撤單。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書指出，2023年10月8日，吳女在開車行經國道1號南向311.4公里台南安定交流道附近時，被國道公路警察局第四公路警察大隊使用測速槍，測得時速229公里照片，該路段限速度110公里，她超速達119公里，依「道路交通管理處罰條例」的「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，開罰3萬6000元，記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月。
不過，吳女承認超速，不過她主張，被拍照之後18天，她再度開車行經此路段，發現設在南下310.9公里處，提醒前方有測速照相的「警52標誌」的照相機圖案警告標誌，被茂密的樹枝遮蔽，需要行駛相對近距離，主張聲明撤銷罰單。
台中市交通事件裁決處則提供，高速公路局南區養護工程分局於2023年5月拍攝的照片，想證明號誌牌沒有被樹木遮蔽，不過時隔5個多月，法院認為有「程序不正義」疑慮，因此判決罰單撤銷，可上訴。