陳芳語懶理謝和弦前妻Keanna瘋狂爆料！首度透露真實心聲：收工了
陳芳語近日遭謝和弦前妻Keanna瘋狂爆料，指稱陳芳語是謝和弦的外遇對象，2人曾在錄音室發生關係，陳芳語也在第一時間透過經紀公司發聲，表示爆料一切「子虛烏有」。昨（19）日陳芳語也在個人IG上分享心情，並透露自己仍照常工作：「收工了！」
記者張一笙／綜合報導
陳芳語日前因吳卓源被踢爆介入演員朱軒洋及網紅Cindy之間戀情後，在個人社群上表示自己：「一直被壓迫，被同一個人欺負，卻沒人能幫忙。」疑似對昔日閨蜜吳卓源落井下石。陳芳語日前就遭Keanna爆料曾與前夫謝和弦在朋友的錄音室一邊吸毒一邊發生性關係，形象破滅。
雖然陳芳語第一時間就透過經紀公司發表聲明，指Keanna的爆料都是子虛烏有，但這幾天Keanna與謝和弦還是持續隔空交火，在網路上吵得不可開交，而陳芳語在聲明後就不再針對此事發聲。
昨日陳芳語在IG上透露自己目前正在籌備新專輯，並曬出工作側拍，透露自己工作12小時終於下班：「收工了，今天真的很開心！」心情看似不受影響。
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