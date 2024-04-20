《柯南》合作麥當勞玩嗨了！「角蘭姐姐」現身日本澀谷 實體曝光
日本最強「小學生」柯南人氣紅不讓！劇場版《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》於4月12日在日本上映後，街頭巷尾都能看到相關的廣告看板，電影院入場觀賞人潮也絡繹不絕，本次劇場版還與日本麥當勞合作推出套餐，甚至還在日本澀谷架起「角蘭姐姐」巨幅廣告，實體照片也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
名偵探柯南系列第27部劇場版《100 萬美元的五稜星》，票房不斷締造新紀錄，更有望成為系列作最高票房，甚至有機會追上現象級作品《鬼滅之刃 無限列車篇》。4月17日時，日本麥當勞與《柯南》劇場版合作也正式開跑，作推出的油淋雞漢堡以及米漢堡套餐，包裝盒上更能看到「怪盜基德犯罪預告書」以及「柯南的提醒文」圖樣。
此外，官方還打算在東京澀谷架設一面看板，大玩毛利蘭的髮型梗，使用小蘭髮型最具有特色的「一支角」指引方向，提醒客人「麥當勞在前方100公尺處」，在4月17日那天，這個廣告看板實體也曝光了，也吸引大批粉絲到現場朝聖拍下照片，「用髮型來指示方向，應該是史上第一遭吧」。
事實上，過去《名偵探柯南》系列中，女主角毛利蘭頭上「一隻角」的髮型，就一直是粉絲玩梗的熱門題材，沒想到這次劇場版推出，竟然連官方都帶頭惡搞，玩起這個髮型梗，也成功為本次合作創造巨大話題聲量。