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台灣泡麵「廠商小心機」抓包！眾吃20年終於發現：幾乎沒一間例外

▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，每當外國客來到台灣遊玩時，也一定都要來碗台灣的泡麵嚐鮮一下，然而從小到大愛吃泡麵的你，是否發現了一項泡麵的「小小盲點」呢？近日就有網友討論「不覺得台灣泡麵廠商很聰明嗎？煮一包吃不飽，煮兩包反而就吃不完」貼文引發眾人熱烈討論。

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有幾名網友最近都在臉書社團「泡麵公社/泡麵俱樂部」貼文指出「台灣泡麵真的很神奇，一包吃不飽兩包又太多」、「我一直都覺得是台灣泡麵廠商的小心機，麵體抓的量就是讓你一包吃不飽，但是吃兩包又會太多，每次一個人吃的時候煮兩包最後都倒掉，有沒有人有一樣感受？」

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▲網友熱烈討論台灣泡麵廠商小心機！每次煮泡麵時「1包覺得份量太少，煮2包反而覺得太多」，引起網友共鳴。（圖/泡麵公社）
貼文曝光後，不少愛好泡麵的網友紛紛回應「原來不是只有我這樣覺得哦！覺得應該是台灣泡麵小巧思」、「一包感覺不夠吃，兩包又覺得太多，台灣泡麵廠商有聽到我們的心聲嗎？希望泡麵量可以改變一下」、「我是覺得可以增量漲價沒差，不然每次煮兩包又吃不完」、「泡麵的麵量真的有夠離奇...吃20幾年，扣掉有推重量包的廠商，其他泡麵幾乎沒有一間例外的」、「真的欸！不說還沒有發現，每次煮兩包都會倒掉」。

台灣泡麵神奇「1包太少2包吃不了」！內行人解法曝光

而《NOWnews》記者自己吃泡麵的經驗來看，確實也有發現這個問題，如果單吃一包的話確實對男生來說份量太少，但如果吃兩包的話又有可能會吃不下，記者認為可能跟「單一口味會膩」有關，像是維力炸醬麵就很經常會發生這個問題，第一包非常快就能吃完，但吃到第二包因為重口味調料的關係，反而覺得太膩而吃不下，也不全然都是麵體量的問題。

▲台灣代表性懷舊零食「統一科學麵」推出至今已45年，熱門程度可說是國民零嘴，許多台灣人從童年吃到出社會。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲內行人提供解套方法，如果常常有「1包太少2包太多」的人，可以在煮泡麵時加入一包科學麵或者王子麵，這樣份量就會剛剛好！（示意圖／記者賴禹妡攝）
那麼為了防止浪費食物的情況發生，也有不少人分享自己的破解方法，「如果是這樣的話，可以煮1包原本的泡麵+科學麵或王子麵，這樣就會很剛好」、「1包泡麵+王子麵就對了啦，份量真的會剛好」、「可以開兩包，第二包折一半放進冷凍庫保存，每次都是煮一包半也行喔」、「我自己是加入科學麵啦，份量真的很剛好」。

民眾心聲廠商也有聽見！這幾家都有「加大版」泡麵

雖然台灣泡麵麵體份量「1包太少2包太多」是一個非常神奇又抽象的描述，但卻也讓吃多年泡麵的民眾都感同身受，有些廠商其實也都有聽見消費者的心聲，以台灣每年都榜上有名的泡麵「統一肉燥麵」以及「維力炸醬麵」、「味味A排骨雞麵」來看，其實都有所謂XL、特大號的版本，就是提供民眾可以一包泡麵就解決問題。

以記者最常購買的「統一肉燥麵」來看，特大號版本的麵量確實有所提升，如果擔心自己還吃不飽的民眾，可以在煮泡麵時加入雞蛋、青菜以及肉片等等，適量的增加配料不僅營養均衡，也能避免在一餐攝取過多的泡麵製品哦！

▲老字號的維力炸醬麵飄香40年，深受不少民眾喜愛，還拿下2021上半年泡麵冠軍頭銜。（圖／NOWnews資料照片）
▲老字號的維力炸醬麵飄香超過40年，深受不少民眾喜愛，其泡麵有推出「重量碗」，就是把麵體的量增加，讓民眾解決「1包太少2包太多」的困擾。（圖／記者張嘉哲攝）

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