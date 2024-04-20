台灣泡麵「廠商小心機」抓包！眾吃20年終於發現：幾乎沒一間例外

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貼文曝光後，不少愛好泡麵的網友紛紛回應「原來不是只有我這樣覺得哦！覺得應該是台灣泡麵小巧思」、「一包感覺不夠吃，兩包又覺得太多，台灣泡麵廠商有聽到我們的心聲嗎？希望泡麵量可以改變一下」、「我是覺得可以增量漲價沒差，不然每次煮兩包又吃不完」、「泡麵的麵量真的有夠離奇...吃20幾年，扣掉有推重量包的廠商，其他泡麵幾乎沒有一間例外的」、「真的欸！不說還沒有發現，每次煮兩包都會倒掉」。
台灣泡麵神奇「1包太少2包吃不了」！內行人解法曝光
而《NOWnews》記者自己吃泡麵的經驗來看，確實也有發現這個問題，如果單吃一包的話確實對男生來說份量太少，但如果吃兩包的話又有可能會吃不下，記者認為可能跟「單一口味會膩」有關，像是維力炸醬麵就很經常會發生這個問題，第一包非常快就能吃完，但吃到第二包因為重口味調料的關係，反而覺得太膩而吃不下，也不全然都是麵體量的問題。
那麼為了防止浪費食物的情況發生，也有不少人分享自己的破解方法，「如果是這樣的話，可以煮1包原本的泡麵+科學麵或王子麵，這樣就會很剛好」、「1包泡麵+王子麵就對了啦，份量真的會剛好」、「可以開兩包，第二包折一半放進冷凍庫保存，每次都是煮一包半也行喔」、「我自己是加入科學麵啦，份量真的很剛好」。
民眾心聲廠商也有聽見！這幾家都有「加大版」泡麵
雖然台灣泡麵麵體份量「1包太少2包太多」是一個非常神奇又抽象的描述，但卻也讓吃多年泡麵的民眾都感同身受，有些廠商其實也都有聽見消費者的心聲，以台灣每年都榜上有名的泡麵「統一肉燥麵」以及「維力炸醬麵」、「味味A排骨雞麵」來看，其實都有所謂XL、特大號的版本，就是提供民眾可以一包泡麵就解決問題。
以記者最常購買的「統一肉燥麵」來看，特大號版本的麵量確實有所提升，如果擔心自己還吃不飽的民眾，可以在煮泡麵時加入雞蛋、青菜以及肉片等等，適量的增加配料不僅營養均衡，也能避免在一餐攝取過多的泡麵製品哦！