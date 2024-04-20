林襄加入小龍女遭批「路人化」！女神高EQ反擊了：鑽石到哪都發光
啦啦隊女神林襄自從離開前東家樂天女孩之後，轉戰職棒味全龍啦啦隊小龍女，怎料卻被網友們形容有漸漸「路人化」的趨勢，人氣、討論度也不如以往。為此，林襄今（20）日受訪時則高EQ回應，「鑽石到哪裡都會發光！欣賞我們的還是會欣賞我們。」
記者詹鎰睿／台北報導
林襄今日現身天母棒球場出席「沉浸式寫真一日店長」活動，並親自販售「襄民認同卡」，持有的粉絲還可以和女神有近距離的互動，人氣依舊不減。但談到近日被網友們批評人氣不如以往，跟李多慧一樣有逐漸「路人化」的趨勢，林襄則正能量回應，「我個人覺得還好，本來就沒很在意人氣。」
似乎是被沈玉琳影響，林襄不斷搬出金句化解問題，「鑽石到哪裡都會發光，欣賞我們的還是會欣賞我們」，強調自己原本就不太在意人氣，依舊努力認真地生活。
聊到近期啦啦隊新人輩出，綽號「一粒」的台鋼雄鷹啦啦隊女孩爆紅，林襄直呼：「長江後浪推前浪！」大讚對方外型、氣質都跟仙女一樣，不太像一般啦啦隊。至於會不會擔心人氣被一粒壓過？林襄正能量表示「各有各的好囉！」也很期待明星賽能見到對方。
由於李多慧近期受到負面新聞影響，作為好友兼夥伴的林襄坦言有去安慰對方「她說（心情）還好。」也大讚李多慧的新歌MV拍得超好看，結果被記者CUE能不能唱幾句？林襄面有難色地說「我不會耶，別害我了，我先盡量不讓自己落人話柄。」
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