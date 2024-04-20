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木村拓哉妻子變成天海祐希！道歉《架起橋梁》男星：我老婆說不行

▲木村拓哉（左）跟天海祐希在《Believe-為你架起的橋梁-》中飾演一對夫妻。（圖／starto官網、ken on官網）
▲木村拓哉（左）跟天海祐希在《Believe-為你架起的橋梁-》中飾演一對夫妻。（圖／starto官網、ken on官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

日劇《Believe-為你架起的橋梁-》由木村拓哉主演，其他要角也相當華麗，包含「戲劇女王」天海祐希確定飾演木村的老婆，這是2人第一次共演，驚人組合引發網友熱議：「女王演王的妻子，氣場會把其他人嚇死吧！」而竹內涼真、北大路欣也、小日向文世、齋藤工、上川隆也、一之瀨颯、山本舞香等人也參演其中。

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▲木村拓哉（中）與天海祐希（右4）首度共演。（圖／KKTV）
▲木村拓哉（中）與天海祐希（右4）首度共演。（圖／KKTV）
《Believe-為你架起的橋梁-》描述大型建設公司土木設計部部長狩山陸（木村拓哉 飾）數年前開始參與「龍神大橋」的建設，因為某些原因被關進監獄。充滿謎團的事件讓警視廳警察黑木正興（竹內涼真 飾）展開調查。同時，狩山和妻子玲子（天海祐希 飾）之間也產生隔閡，難以想像的殘酷命運向他們襲來。

木村拓哉在卡司發布會上對「妻子」表達滿滿感謝，他表示：「當聽到能和天海一起工作時，我有很多想像。在拍攝現場能感覺到她在身邊，這種有溫度和氣味的存在，對此一切都非常感謝！」天海祐希也對「丈夫」讚譽有加，一直覺得木村對演戲投入很多熱情，當親眼見到對方時，才真正感受到「啊！這就是木村拓哉！」

雖然「夫婦倆」對戲的時間不多，但天海祐希馬上展現「妻子」的霸氣，木村拓哉就說，某天一之瀨颯突然幫他想了一個綽號，他本來覺得沒差，天海祐希卻說「不行」，木村拓哉只好搞笑跟一之瀨颯道歉：「對不起！我老婆說不行！」

▲▼《Believe-為你架起的橋樑-》中，木村拓哉飾演因故入獄的土木設計部部長。（圖／KKTV）
▲▼《Believe-為你架起的橋梁-》中，木村拓哉飾演因故入獄的土木設計部部長。（圖／KKTV）
▲▼《Believe-為你架起的橋樑-》中，木村拓哉飾演因故入獄的土木設計部部長。（圖／KKTV）
 
繼《BG終極保鑣》後再度與木村合作的齋藤工，在《Believe-為你架起的橋梁-》中飾演他的律師秋澤良人，是個既膽小又總是滿頭大汗的人。齋藤工不只隨時拿著手帕，拍攝時還常需要噴一些油來增添效果，齋藤工幽默表示：「我只能依靠『性感魅力』來詮釋這個角色。」更搞笑說，如果現場攝影機軌道的潤滑油沒了，可以拿他的油來用。

另外引發熱議的卡司則是小日向文世，因為他在某幾部戲中「終極大魔王」的形象令人印象深刻，台灣網友就笑說：「應該要對小日向預防性羈押！」、「未看先抓小日向！」對於前輩，木村也稱讚：「看到（小日向）演出的成品很驚嘆！明明在同一個舞台上，卻有自己有點被甩在後面的感覺，覺得前輩，太厲害了。另一方面，他是那種即使被捉弄也會笑得很開心的人，所以我也會偶爾捉弄他。」顯露出木村拓哉調皮的一面。《Believe-為你架起的橋梁-》4月26日起，每週五在KKTV上架。

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