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統一新複合商場亮相！羅智先為何不預設獲利目標？營運思維大揭秘

▲統一企業集團打造1500坪新世代複合商場「Par K* Avenue」於今（20）日正式開幕，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，顛覆大眾對超商印象，堪稱「最狂小七」。（圖／統一企業提供）
▲統一企業集團打造1500坪新世代複合商場「Par K* Avenue」於今（20）日正式開幕，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，顛覆大眾對超商印象，堪稱「最狂小七」。（圖／統一企業提供）

記者鄭妤安/台北報導

統一企業集團打造1500坪新世代複合商場「Par K* Avenue」於今（20）日正式開幕，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，顛覆大眾對超商印象，接近百貨、休息站規模，堪稱「最狂小七」。有趣的是，董座羅智先這次不預設營運數字目標，不以獲利為主要考量，商場以「盡量與消費者互動」為定位。為何統一集團在數字思維上，願做如此大的轉變？

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「Par K* Avenue」坐落於台南永康「東橋重劃區」，費時3年打造，經統一證實，集團與該地淵源深厚，創辦人高清愿位於永康區大橋老家就在附近，且統一集團起始於永康，故奠基於此地打造新世代複合商場別具意義。

選名「Par K* Avenue」最直接的原因乃商場前有座公園，故當時命名都以公園作為發想，而格外顯眼的大寫「K」則是為了紀念創辦人。統一美麗事業董事長高秀玲透露，當初本來將內部7-ELEVEN、康是美、星巴克登記為「大橋門市」，但最後決定改為「康橋門市」，取自徐志摩作品「再別康橋」，盼消費者「再見康橋」，來過之後，都想再來。

 

▲（圖／擷取自統一官網）
▲選名「Par K* Avenue」最直接的原因乃商場前有座公園，故當時命名都以公園作為發想，而格外顯眼的大寫「K」則是為了紀念創辦人。（圖／擷取自統一官網）
整座商場以「7-ELEVEN Fresh」起頭，相比一般超商，規模更勝以往，主打生鮮結構與現做餐飲，結合超市和小型美食街，販賣品項數目近1萬項，當中約有半數以上為「首度導入」。

隔壁的「康是美」鋪設國際專櫃級保養、彩妝、香水專區，首創健康管理服務與調劑藥局，並結合聖德科斯，導入生鮮蔬果、冷藏、冷凍生機食品，關懷民眾的美麗與健康日常。而緊鄰的星巴克、和Smile汽車美容，則提供作為民眾休憩與呵護愛車的場域。

商場匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築展現未來零售新樣態，打造全新的「消費者美好生活體驗」。

羅智先表示，「Par K* Avenue」的投資金額為一般商場的4至5倍，並無事先規劃營業額預期以及相關獲利數字，此次將7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工等4大品牌結合，主要考量商圈附近所需，並將其當作實驗性商場，提供各式各樣沒有實驗過的事。

▲（圖／記者鄭妤安攝影）
▲統一董座羅智先，以及妻子、統一美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者鄭妤安攝影）
觀察「Par K* Avenue」的品牌與商品導入，會有不少驚人的發現，更能從中看出羅智先的營運思維上的轉變。舉例來說，相較一般超商，「7-ELEVEN Fresh」生鮮佔比高，羅智先指出，統一生鮮系統為全台之首，而此商場採取「少量多樣化」的策略，且價格比想像中更吸引人，因爲場域主打以消費者為優先，故灌輸經營團隊一個觀念—「不要去想到數字」，一旦想到數字，信心會開始被限制。

他表示，這座商場要以「盡量與消費者互動」為定位，消費者的存在不是讓廠商賺錢，消費者是因廠商滿足其需求，願意予以服務費讓廠商能夠繼續存在，所以廠商不應滿腦子都在想要怎麼賺消費者的錢，應該是要專注於「如何服務好消費者」。

針對「不以獲利為考量」的數字思維轉變，羅智先接續說道，這是一個非常哲學的問題，「當你沒有那麼想賺錢的時候，你的心情會不一樣，就跟打球一樣，我都跟我們的棒球隊（統一獅）說，把比賽當成娛樂事業、健康事業，越這樣想，表現越好。」

他預期「Par K* Avenue」將會帶來許多驚奇，集團也將藉由觀察商場與社會的互動，從中獲取營運智慧。

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