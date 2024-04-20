統一新複合商場亮相！羅智先為何不預設獲利目標？營運思維大揭秘

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選名「Par K* Avenue」最直接的原因乃商場前有座公園，故當時命名都以公園作為發想，而格外顯眼的大寫「K」則是為了紀念創辦人。統一美麗事業董事長高秀玲透露，當初本來將內部7-ELEVEN、康是美、星巴克登記為「大橋門市」，但最後決定改為「康橋門市」，取自徐志摩作品「再別康橋」，盼消費者「再見康橋」，來過之後，都想再來。
整座商場以「7-ELEVEN Fresh」起頭，相比一般超商，規模更勝以往，主打生鮮結構與現做餐飲，結合超市和小型美食街，販賣品項數目近1萬項，當中約有半數以上為「首度導入」。
隔壁的「康是美」鋪設國際專櫃級保養、彩妝、香水專區，首創健康管理服務與調劑藥局，並結合聖德科斯，導入生鮮蔬果、冷藏、冷凍生機食品，關懷民眾的美麗與健康日常。而緊鄰的星巴克、和Smile汽車美容，則提供作為民眾休憩與呵護愛車的場域。
商場匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築展現未來零售新樣態，打造全新的「消費者美好生活體驗」。
羅智先表示，「Par K* Avenue」的投資金額為一般商場的4至5倍，並無事先規劃營業額預期以及相關獲利數字，此次將7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工等4大品牌結合，主要考量商圈附近所需，並將其當作實驗性商場，提供各式各樣沒有實驗過的事。
觀察「Par K* Avenue」的品牌與商品導入，會有不少驚人的發現，更能從中看出羅智先的營運思維上的轉變。舉例來說，相較一般超商，「7-ELEVEN Fresh」生鮮佔比高，羅智先指出，統一生鮮系統為全台之首，而此商場採取「少量多樣化」的策略，且價格比想像中更吸引人，因爲場域主打以消費者為優先，故灌輸經營團隊一個觀念—「不要去想到數字」，一旦想到數字，信心會開始被限制。
他表示，這座商場要以「盡量與消費者互動」為定位，消費者的存在不是讓廠商賺錢，消費者是因廠商滿足其需求，願意予以服務費讓廠商能夠繼續存在，所以廠商不應滿腦子都在想要怎麼賺消費者的錢，應該是要專注於「如何服務好消費者」。
針對「不以獲利為考量」的數字思維轉變，羅智先接續說道，這是一個非常哲學的問題，「當你沒有那麼想賺錢的時候，你的心情會不一樣，就跟打球一樣，我都跟我們的棒球隊（統一獅）說，把比賽當成娛樂事業、健康事業，越這樣想，表現越好。」
他預期「Par K* Avenue」將會帶來許多驚奇，集團也將藉由觀察商場與社會的互動，從中獲取營運智慧。