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希澈來台力挺SJ-L.S.S.！見不到具俊曄好難過　跑去嗑火鍋喝酒

▲Super Junior（SJ）成員希澈來台原本要找具俊曄，但具俊曄正在韓國，2人無緣見面。（圖／IG djkoo、kimheenim）
▲Super Junior（SJ）成員希澈來台原本要找具俊曄，但具俊曄正在韓國，2人無緣見面。（圖／IG djkoo、kimheenim）

記者施以慧／綜合報導

韓國天團Super Junior（SJ）成員希澈，跟子團SJ-L.S.S.利特、神童、始源昨（19）日來台，因為希澈許久未來台，開心在機場興奮地向媒體揮手：「台灣！真的好久不見。」落地後的他開直播透露去吃火鍋，還爆料自己早已放棄減肥，但也向粉絲承諾在明年的巡演展開時，會努力瘦身。其實希澈這趟行程原本已經和具俊曄相約見面，只不過剛好具俊曄本人正在韓國，遺憾錯開。

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▲▲希澈發文同框101，還表示很愛台灣，奇怪的語法逗笑網友。（圖／IG kimheenim）
希澈來台後，還火速在社群平台上更新帥照，同框台北101，還以繁體字發文：「好吃台灣，興奮台灣，幸福台灣，我愛你台灣，性感台灣」，逗笑粉絲，直言「這是誰教的中文」、「台灣哪裡性感啦」。

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▲希澈18年前發生過嚴重車禍，導致他至今都難以上台演出，近日陪伴成員來台，不僅自己興奮，粉絲也特別感動。（圖／IG kimheenim）
事實上，希澈2006年參加完成員東海父親的葬禮後，在路途中出嚴重車禍，他全身多達12處受傷，包括大腿骨、膝蓋、腳踝等處骨折，當時腿部還植入7支鋼釘，還被醫師判定肢體殘疾，至今仍難以與隊友一起在舞台上表演；不過他去年11月陪著隊員登上SMTOWN日本場，如今久違來台參加SJ-L.S.S.的台北粉絲見面會，讓粉絲相當感動。

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