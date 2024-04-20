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T1／卡森斯回歸首戰砍25分！台啤雲豹101：96擊敗戰神、率隊5連勝

▲前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）回歸台灣職籃T1聯盟後的首戰，攻下25分8籃板，率領雲豹以101：96擊敗戰神，取得近期5連勝。。（圖／T1聯盟提供）
▲前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）回歸台灣職籃T1聯盟後的首戰，攻下25分8籃板，率領雲豹以101：96擊敗戰神，取得近期5連勝。。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）回歸台灣職籃T1聯盟後的首戰，代表台啤永豐雲豹出戰臺北台新戰神，這場比賽卡森斯17投8中，攻下25分8籃板，率領雲豹以101：96擊敗戰神，取得近期5連勝。

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卡森斯之前在4月17日清晨5點多抵達台灣，再次回歸台灣籃壇。雲豹營運長顏行書表示，卡森斯接下來將出賽最後的3場例行賽，分別是4月20、21皆對上臺北戰神，以及4月28日高雄全家海神，接著打完所有季後賽賽程，且目前暫無其他公開行程。

▲卡森斯之前在4月17日清晨5點多抵達台灣，再次回歸台灣籃壇，他將出戰雲豹接下來的3場例行賽。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯之前在4月17日清晨5點多抵達台灣，再次回歸台灣籃壇，他將出戰雲豹接下來的3場例行賽。（圖／T1聯盟提供）
台啤永豐雲豹目前戰績是16勝9敗的佳績，僅次於聯盟龍頭新北中信特攻，差距僅0.5場勝，卡森斯強調這次回台的最終目標是為球隊奪下總冠軍，也透露自己過去這幾個月每周都有保持訓練，維持身體的強度。

這場比賽開賽後不久，卡森斯就用一次運球後跳投開張，首節他上場8分多鐘得到7分，幫助球隊以30：19取得雙位數領先。次節卡森斯開始加溫，單節攻下11分，半場砍下20分，與戰神的中鋒恩多並列全場最高，不過在他下場休息後，戰神展開反擊、追上比分，雲豹以60：53進入到中場。

▲高錦瑋切入禁區上籃得手，他和林信寬在第3節皆有出色發揮。（圖／T1聯盟提供）
▲高錦瑋切入禁區上籃得手，他和林信寬在第3節皆有出色發揮。（圖／T1聯盟提供）
易籃再戰後，雲豹本土球員有出色發揮，林信寬、高錦瑋、蔣淯安連續得分，這一節卡森斯火力稍有趨緩，只靠罰球拿2分，戰神稍微縮小分差，以80：91進入到末節。

第四節開賽特威打得太急，忘記球隊是處於領先，讓戰神靠著轉換追近分數，卡森斯也將他拉過來耳提面命一番。客隊一度追到只差1分，但之後蔣淯安切入上籃、威廉斯藍下放進2分，又將分數稍稍拉開。

進入最後1分鐘，兩隊只有5分的差距，雲豹喊出暫停部署，雖然林信寬沒進，到蔣淯安再搶到進攻籃板，消耗大量時間。戰神好不容易掌握球權，但丁聖儒未能命中，勝負也大致底定。

▲蔣淯安得到15分6籃板8助攻，幫助雲豹贏球，取得5連勝。（圖／T1聯盟提供）
▲蔣淯安得到15分6籃板8助攻，幫助雲豹贏球，取得5連勝。（圖／T1聯盟提供）
此役斬獲20分6助攻的高錦瑋，賽後表示自己今天被鼓勵要多切入得分，他也在場上盡量做到這一點。對於卡森斯回歸，他則說自己很開心職籃生涯首季就能和這位個人能力出色的球員一起打球。

至於卡森斯則說，自己很高興能夠回來，自己希望能夠帶領球隊取得總冠軍。也強調球隊的表現永遠是最重要的，今天球隊在比賽中還有一些失誤，希望能夠修正迎接明天的比賽。

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