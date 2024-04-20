李亦伸專欄／NBA季後賽西區首輪預測　別看不起湖人！6戰收拾金塊

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鵜鶘就算Zion Williamson健康，想要在雷霆手裡取得2勝都有困難。雷霆雖然還是季後賽菜鳥，但例行賽57勝底氣、團隊，SGA打得就像MVP，Chet Holmgren為雷霆帶來完美防守、禁區身高、創造空間，更重要的是無限協防+換防能力，雷霆今年防守更好、團隊幾乎沒有漏洞，Chet Holmgren是最關鍵拼圖。
鵜鶘很有韌性，但少了Zion Williamson，鵜鶘沒有逆襲可能。
雷霆六戰淘汰鵜鶘。
2、全世界都在等著看湖人和「老詹」LeBron James笑話，TNT電視球評「老巴」Charles Barkley也認為金塊將再一次橫掃湖人。
如果老詹再次被金塊橫掃，老詹真該馬上退休，屬於他的世代提早結束。
湖人確實不如金塊，但戰力相差極為有限，金塊好在團隊更嚴謹，進攻更靈活多變，戰術執行力和教練功力更好。
跟上季西決相比，湖人今年多了Gabe Vincent這名防守強硬控球，增加Spencer Dinwiddie這名196公分高大後衛，兩人都能當3D用，另外D'Angelo Russell也不會像上季西決那樣荒腔走板，失去信心。
提升防守、對位能力，可用之兵七人，湖人確實比上季稍好一點點。只要金塊後衛Jamal Murray沒有上季西決那麼瘋狂，每場都能打進3-5個神仙球，湖人可以六戰收拾金塊。
3、太陽是第六種子，但打第三種子灰狼，我對太陽很有信心。
灰狼是聯盟防守效率最好球隊，但季後賽Rudy Gobert作用和能力都會打折，季後賽防守壓力和對位，也會讓灰狼進攻、得分變得更困難、更吃力。
灰狼想要淘汰太陽，晉級第二輪，並不樂觀，太陽進攻也會受到灰狼完美對位、輪轉、協防系統影響，但太陽有足夠武器和進攻手段，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal、Grayson Allen都是很難針對的進攻武器，另外217公分長人Bol Bol、小前鋒Royce O'Neale在防守端都是被低估球員。
太陽教練Frank Vogel用人還是差了許多，但球星、天賦會幫他解決所有問題。
太陽六戰勝出。
4、小牛vs.快艇，基本上五五波，就天賦和球星光環，快艇小勝一點。
我是看好小牛六戰淘汰快艇，主因是快艇過去兩個月表現極不穩定，James Harden經常閃神，莫名失常，Kawhi Leonard傷停不斷永遠無法期待，他能不能健康出賽，持續打出球星價值、身手，充滿各種變數。
小牛下半季防守更好，鋒線更強，球風更悍，陣容深度不輸快艇，Kyrie Irving在Luka Doncic身旁經常「開外掛」瘋狂得分，解決小牛更多進攻、戰術問題。中鋒Daniel Gafford、Dereck Lively二世，前鋒Derrick Jones、P.J. Washionton都是運動能力出色，爆發力過人鋒線，小牛擁有隊史最佳防守武器和體能天賦。
小牛真的沒有輸掉系列賽理由。