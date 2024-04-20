LOL／Beyond Gaming戰隊宣布解散！4年燒近5千萬　賽訓成本太龐大

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丁特在文中坦言，龐大的賽訓成本是戰隊解散的主要原因，也透露4年花了近5千萬，自己身體也出現一些狀況，最終不得不做出這個決定。
Beyond Gaming戰隊公告如下：
兄弟朋友們大家好，我是Beyond Gaming的戰隊創辦人丁特，今天抱著沈重的心情向各位宣布一個消息：
由於我個人的能力不足，市場發展不利且贊助尋求困難，戰隊連年承受著巨大的虧損，因此Beyond Gaming職業電競戰隊即將解散。
「穩賠不賺」，是我在投入戰隊經營以前就清楚知道的，但是逐年遽增的賽訓成本，是我沒有預期到的事情。
當然，我也可以選擇用很低廉的賽訓成本來維持戰隊的生命，但是花香蕉只請得起猴子這個道理我還是明白的，用這種方式根本不可能把我們的選手送出國去，如果沒辦法給選手最好的賽訓條件，那麼我做的這一切就沒有任何意義。
四年來，我一天天的燃燒自己，無視身體健康的狀況，只為了讓這支隊伍得以用勝者的姿態活下去。
但在這一路上，戰隊背負的期待和薪資成本越來越高，而得到的資源卻越來越少，幾乎只能靠我一人沒日沒夜的工作賺錢去支撐，還要一面承受酸民下流的批評和冷言冷語。
中間有幾度真的覺得自己撐不下去，尤其是看到身邊成功的人超跑一台換過一台，我又何嘗不想買台小牛或法拉利過過癮？但是每當我開始計算買豪車的錢可以養戰隊多久的時候，這兩個選擇擺在眼前，對我而言就變得很容易決定，所以每一年的賽期結束，我都選擇再撐一年，一年又撐過一年。
儘管這個決定從人生規劃與財富累積的角度來說，是一個近乎弱智的選擇，但人活著總是要懷抱夢想、人生的路途上必須看得見希望的光芒，對沒什麼物慾的我來說，只要我的家人衣食無缺，剩下的資源都拿來成就隊上的兄弟和自己的夢想沒有問題。
只是這一次，我必須和隊上的兄弟和喜歡電競的你們說聲，對不起。
從去年底開始，我的身體因為長期的壓力在無形之中患上了很嚴重的睡眠障礙，至今長達半年左右的時間，每天只能維持三個小時左右的睡眠，即使很累也很難入睡、入睡之後也很容易瞬間清醒睡不回去，醒著的時候常常忘東忘西，甚至連英雄聯盟的角色和道具名字都會忘記。
這個狀況無論是吃藥或者運動調整作息都解決不了，苦無對策的情況下，在今年二月提早去做了全身性的健康檢查，上個月收到健檢報告，當我看著報告上整頁滿滿的紅字，我第一次如此強烈的想要放棄，想要有那麼一刻好好的活著只為了自己。
做出這個決定很不容易，也很難過自己的努力只能走到這裡，很感謝粉絲朋友們這一路以來的支持和相信，雖然有些酸民三不五時就會用下流的用語批評我和戰隊，但我明白大家都是希望台灣的電競可以更好，只是我們在表達的方式和實際的行動上做了不同的選擇而已。
謝謝這四年來隊上的兄弟們，一起打拼虛心接受我的建議、也勇於站出來反對讓我得以用不同的角度看待事情，一同進步成長、也一邊排除賽訓過程中遇到的磨難。
還要特別感謝一下我的贊助商們
Razer
飆捍 - 惡名昭彰 Notorious Taiwan
兆豐銀行
SADES賽德斯電競台灣
AMD
AORUS
鑫總汽車
小施汽車商行-小施
觀·室內設計
感謝你們義無反顧的支持，雖然過程是艱辛的、結局是遺憾的，但我們一起牽手在路途中灑下的汗水和開花結果時激情的眼淚，都已然成為我們茁壯的養分，也會成為未來我們和粉絲之間更加緊密的連結。
特別感謝Razer和館長，四年來不僅僅是給予金援上的支持，Razer還不間斷地提供最好的全套電競設備給選手們訓練，館長也每個月定時提供自己電商平台的產品給選手們吃好的用好的，感恩再感恩
台灣的電競還有很長一段路要走，但是樂觀的瞻望於前，其實我們正努力走在對的路上，希望我們的部會長官和民意代表，可以正視人民對於電競發展、為台灣出國爭光的渴望，我們雖然出生在一個小小的地方，但是我們的夢想很大。
4年花了近5千萬換來這個解散的結局，此刻的我必須勇敢面對且承認失敗，但是在幫助台灣電競環境茁壯和職業聯賽發展的初衷上，我想我是問心無愧的。
與隊伍隨行征戰的路只能走到今天，但我心中的電競魂永遠不滅。
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