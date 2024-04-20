郭碧婷《乘風破浪的姐姐5》宣傳照曝！網友狠酸老氣：像婆婆向太
台灣女演員郭碧婷2002年以模特兒身分進入演藝圈，2013年在電影《小時代》中飾演氣質滿分的美術系女神「南湘」，收穫不少粉絲，她在2019年嫁給香港男星向佐，婚後育有一子一女，也為了撫養兒女而減少工作，前陣子現身公開場合時還因身形變得臃腫遭到吐槽。近期她參戰《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第5季，簡稱《浪姐5》），節目照片公開，卻被網友酸神似婆婆「向太」。
記者施以慧／綜合報導
照片中郭碧婷以黑色長西裝和髮髻造型亮相，手上的顯眼珠寶戒指讓整個人風格相當老氣，讓粉絲們吐槽：「見過和婆婆關係好的，沒見過和婆婆那麼像的」，「小向太怎麼不是向太了」、「乍一看就是向太，給人的感覺好像」、「果然相愛的人會越長越像」。
向太本名為陳嵐，因為嫁給電影監製向華強，而獲得「向太」的封號，郭碧婷與她因為參加綜藝節目結緣，節目上向太多次表示欣賞女方，並有意媒合自己的兒子向佐與郭碧婷，節目結束後就傳出兩人交往。
2019年郭碧婷嫁給向太的兒子向佐，生完小孩後，就傳出向太為了體恤媳婦辛苦，送出台北、北京兩幢各6億的豪宅給郭碧婷和向佐，公公向華強也在孫子的週歲宴上宣布，要將珠寶全數傳承給媳婦和兩個孫子，讓外界相當羨慕。
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