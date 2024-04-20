爆打檸檬飲品掀熱潮！業者再推夏日解渴新口味

台灣可說是手搖飲王國，業者也不斷推陳出新，以創新口味吸引消費者。高雄在地連鎖茶飲品牌「頌茶」，去年推出「爆打檸檬香綠妍」品項爆紅，造成消費者熱烈迴響，業者乘勝追擊，再推出夏日解渴新品「爆打金桔檸檬香綠妍」，今(20)日下午特別請來兩位辣模在大立百貨「頌茶」現場製作，再度引爆排隊人潮。
記者陳美嘉／高雄報導
「爆打檸檬香綠妍」主打來自屏東產地的新鮮檸檬，多汁而富含維他命C的檸檬經過切片，再加入綠茶的茶香味，經過爆打後融合成絕妙口感，在舌尖上呈現滿滿的酸甜鹹滋味，讓人一喝就上癮，一口接著一口欲罷不能。
爆打檸檬香綠妍製作過程中，店員猛力敲打的動作特別療癒，也是一大賣點，這次特邀兩位身材姣好的清涼模特兒，為高雄消費者親自調製「爆打金桔檸檬香綠妍」，成功吸引民眾目光，視覺味覺都滿足。
業者表示，品牌設於高雄大立A館B1的分店，位於全台最大的don don donki唐吉訶德旗艦店旁，每逢假日人潮絡繹不絕，而且幾乎人手一杯「爆打檸檬香綠妍」，也是品牌最熱銷的品項。製作上由於需要經過爆打程序，比一般飲品更費時，常常要等上10來分鐘才能買到，但大家寧可排隊也要喝到，可見吸引力有多大。這次再推出新品「爆打金桔檸檬香綠妍」多層次風味，一定要試試。