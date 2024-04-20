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李智凱差0.1分錯失奧運資格　《翻滾吧》導演：為45秒奮鬥20年

▲「鞍馬王子」李智凱以0.1分之差痛失奧運門票資格，《翻滾吧！男孩》導演林育賢發文致意：「為45秒堅持奮鬥20年。」（圖／翻攝自亞塞拜然體操總會官網）
▲「鞍馬王子」李智凱以0.1分之差痛失奧運門票資格，《翻滾吧！男孩》導演林育賢發文致意：「為45秒堅持奮鬥20年。」（圖／翻攝自亞塞拜然體操總會官網）

記者張一笙／綜合報導

《翻滾吧！男孩》紀錄片中擔任主演之一的台灣「鞍馬王子」李智凱，昨（19）日晚間在杜哈的體操世界盃以0.1之差屈居亞軍，無緣提早獲得巴黎奧運門票。導演《翻滾吧！男孩》的導演林育賢也發文支持李智凱：「為45秒堅持奮鬥20年，真的很不容易！」

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▲林育賢導演發文向李智凱致意：「為了這短短的45秒鐘得堅持奮鬥20年，真的很不容易！」（圖／翻攝自林育賢喵導臉書）
▲林育賢導演發文向李智凱致意：「為了這短短的45秒鐘得堅持奮鬥20年，真的很不容易！」（圖／翻攝自林育賢喵導臉書）
由於李智凱遺憾奪銀，無緣提早獲得2024巴黎奧運門票，若要取得資格，只能在5月舉行的亞洲錦標賽中奪取全能金牌，或靠著外卡資格才能進入奧運。然而，這2條路都對李智凱充滿挑戰，且難度不低，假若李智凱最終未能順利取得奧運資格，現年28歲的李智凱選手生涯也很可能將告一段落

林育賢導演的哥哥林育信作為國家隊教練，帶領李智凱在全世界斬獲各大獎項。昨日李智凱以0.1分差輸給約旦選手，林育信教練也在受訪時憤怒地表示：「這場比賽是被硬生生做掉的，裁判全都是中東國家的人。」

▲林育信教練（後）受訪時氣憤地表示：「裁判都是中東國家的人。」（圖／翻攝自林育信臉書）
▲林育信教練（後）受訪時氣憤地表示：「裁判都是中東國家的人。」（圖／翻攝自林育信臉書）
不過林育信教練也在賽後大氣地發文：「決賽超優質的表現，結果真的......真的有點不捨，但我們都盡力了，智凱永遠是我們體操英雄翻滾吧！男孩～加油！」弟弟林育賢導演也轉發貼文，並寫下：「恭喜智凱與林教練，值得驕傲的一場比賽！你們做到了盡情享受比賽時光。為了這短短的45秒鐘得堅持奮鬥20年，真的很不容易！」

▲「鞍馬王子」李智凱（右）以0.1分之差，痛失體操世界盃金牌，無緣提早獲得奧運資格。（圖／翻攝自林育賢臉書）
▲「鞍馬王子」李智凱（右）以0.1分之差，痛失體操世界盃金牌，無緣提早獲得奧運資格。（圖／翻攝自林育賢臉書）
林育賢導演也在文末，以《翻滾吧！阿信》的主題曲〈完美落地〉向李智凱及林育賢教練致意：「此刻你們已經用盡自己的全力完美落地，剩下就聽天命。人生就是得不停地翻滾，一切尚未結束，加油！」

▲《翻滾吧！男孩》作為「翻滾吧」系列三部曲第一部，獲得金馬獎最佳紀錄片獎。（圖／《翻滾吧！男孩》劇照）
▲《翻滾吧！男孩》作為「翻滾吧」系列三部曲第一部，獲得金馬獎最佳紀錄片獎。（圖／《翻滾吧！男孩》劇照）
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