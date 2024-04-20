不分國籍健康同樂！高雄市勞工局辦雄愛健康移起樂活健走活動
高雄市政府勞工局於今(20)日上午，在鳳山區福誠高中活動中心，舉辦雄愛健康移起樂活健走活動，千位不分國籍的勞工，沿著前鎮運河步道健走，與健康同樂。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局雄愛健康移起樂活健走活動，是由勞工局局長周登春主持，該局副局長陳石圍、主任秘書皮忠謀、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、副處長張偉，馬尼拉經濟文化辨事處菲律賓駐台代表處高雄分處勞工主任狄大衛、副主任艾德華多等人，以及千位不分國籍的勞工朋友與會同樂。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，此次活動廣邀在高雄工作的各國籍勞工朋友共同參加，以「安全性、趣味性、持續性」為核心要素，規劃一連串健康操、健走、趣味競賽、闖關、有獎徵答及摸彩節目，並結合法令教育與宣導，期盼以寓教於樂的方式，讓所有勞工朋友不分國籍，一起健康樂活，透過活動也能進一步瞭解勞動權益，遵守並落實疾病預防與安全衛生的相關規範。
周登春說，高雄總共約有140萬名勞動就業人口，其中漂洋過海來台的外國籍工作伙伴約有7萬人，高雄就是大家安身立命的所在，政府也會致力讓每位勞工朋友，無論是在工作或生活中，都能受到充分的保障與照顧。
周登春指出，五一勞動節即將到來，藉由此次雄愛健康移起樂活健走活動，鼓勵勞工朋友充分運用假日休息時間，多到戶外運動休閒，欣賞高雄許多美麗的建設與風景，以消除工作疲勞，讓身心更健康，並期待透過活動，能為在高雄打拼的外國籍工作伙伴，提供更多工作與生活平衡的支持，共同打造一個更美好的就業環境。